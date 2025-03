Mike Flanagan adatta di nuovo Stephen King: ecco il teaser trailer di The Life of Chuck

News Cinema

Prime immagini del film che vede protagonista Tom Hiddleston e che è stato premiato allo scorso Festival di Toronto. Ecco teaser trailer e trama di The Life of Chuck.

La letteratura di Stephen King è una miniera d'oro per chi fa cinema e serie, e Mike Flanagan, già autore degli adattamenti di "Il gioco di Gerald" e "Doctor Sleep", lo sa bene. Lo sa tanto bene che ha realizzato un terzo film tratto dalle opere del Re, e questa volta lo ha fatto andando a pescare con intelligenza nella parte di produzione lettearia dello scrittore che non è (almeno esplicitamente) legata all'horror.

Presentato al Toronto International Film Festival, dove ha vinto il People's Choice Award, The Life of Chuck è infatti basato sull'omonimo racconto ("La vita di Chuck") contenuto nella raccolta "Se scorre il sangue", quello che racconta in tre capitoli la vita di un personaggio andando a ritroso nel tempo, dai 39 anni del protagonista, che sta per morire di un tumore al cervello, fino ai suoi dieci anni, quando rimase orfano dei genitori, passando per una tappa intermedia.

Di The Life of Chuck, sceneggiato dallo stesso Flanagan, è protagonista Tom Hiddleston, affiancato da colleghi come Jacob Tremblay, Benjamin Pajak, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, e Mia Sara, mentre Nick Offerman è la voce narrante. The Life of Chuck debutterà negli Stati Uniti a giugno, mentre da noi ancora non abbiamo notizie certe riguardo la sua distribuzione.

