Michele Riondino e Pilar Fogliati: video intervista con due dei vincitori del premio Anica 80

Sono due attori passati dietro alla macchina da presa, con stile e talenti molto diversi ma hanno segnato la stagione. Sono Michele Riondino e Pilar Fogliati, vincitori del premio Anita 80, che abbiamo intervistato a Riccione durante Ciné.

In chiusura di Ciné, appuntamento di Riccione con le giornate professionali estive di cinema, si è tenuta la prima edizione del Premio Anica 80, istituito in occasione dell’80° anniversario della fondazione di ANICA, attribuito a tre importanti opere prime della scorsa stagione cinematografica. Un riconoscimento assegnato a Palazzina Laf di Michele Riondino (primo classificato), a Felicità di Micaela Ramazzotti (secondo classificato), e a Romantiche di Pilar Fogliati (terzo classificato).

Michele Riondino e Pilar Fogliati hanno ricevuto il premio in persona e noi non ci siamo fatti sfuggire la possibilità di incontrarli, di parlare di un anno di particolare successo, fra candidature autorevoli e un riconoscimento da parte di pubblico e critica per le loro opere.