Michael Rosenbaum vuole interpretare di nuovo Lex Luthor ma nel DCU di James Gunn

Ha recitato in Smallville interpretando Lex Luthor e pare non averne ancora abbastanza: Michael Rosenbaum si propone a James Gunn per interpretare il suo iconico personaggio anche oggi nel DCU

Considerando i cambiamenti in corso nel DCU dopo l’ingresso di James Gunn come co-presidente degli Studios, tutto è possibile. Henry Cavill non riprenderà il ruolo di Superman, perché l’interesse degli Studios al momento è presentare una storia diversa, che racconta di un Clark Kent più giovane. Anche se, a detta di James Gunn, non si tratta di una storia sulle origini. E allora chi potrebbe interpretare Lex Luthor? Un nome c’è già e arriva da un attore che ha già avuto modo di cimentarsi con quel personaggio, seppur in TV. Michael Rosenbaum ha lasciato il segno in Smallville, piccolo gioiello televisivo con protagonista Tom Welling, ed è pronto a riprendere quel ruolo anche nella nuova fase del DCU. A confessarlo è stato proprio l’attore, ma James Gunn ascolterà la sua proposta?

Michael Rosenbaum vuole essere di nuovo Lex Luthor per il DCU

Ora che l’era di Henry Cavill in qualità di Superman è giunta al termine, le opportunità nell’universo DC sono sconfinate. E non ponendosi limiti anche Michael Rosenbaum sogna di poter tornare ad interpretare un personaggio tanto amato in TV. Tempo addietro, infatti, l’attore ha recitato in Smallville e adesso vorrebbe lanciarsi in una nuova versione di Lex Luthor per la nuova fase del DCU. A fare il suo nome in realtà è stato il fandom che, via Twitter, ha espresso la propria preferenza in vista di un nuovo film su Superman. Michael Rosenbaum si è lasciato trascinare dall’euforia e ha ammesso che gli piacerebbe tornare ad interpretare Lex, ma stavolta al cinema. In Smallville, ha interpretato la nemesi di Clark Kent per sette stagioni dopodiché è apparso anche nel finale della serie TV. Ed essendo molto affezionato a quel personaggio, non stupisce il suo interesse a riprendere il ruolo. Via Twitter, Michael Rosenbaum ha precisato:

Spero di essere in lizza per il ruolo. Voglio dire, l’ho interpretato per 7 anni. A meno che voi ragazzi non abbiate problemi con questo…

Secondo quanto dichiarato finora, James Gunn avrebbe lavorato ad una nuova storia di Superman da un po’ di tempo, probabilmente ancor prima di diventare ufficialmente co-CEO dei DC Studios insieme a Peter Safran. Nonostante abbia lavorato alla sceneggiatura, come riporta ScreenRant è probabile che non figuri anche come regista. Inoltre il film non è da intendersi come un prequel di Superman, bensì si concentrerà semplicemente su un aspetto della vita di Clark Kent, durante i suoi primi giorni come giornalista al Daily Planet.