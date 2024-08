Michael Keaton intervista in video Beetlejuice... o almeno ci prova

News Cinema

Manca poco al 5 settembre, quando vedremo in Italia in sala Beetlejuice Beetlejuice: in attesa del sequel, Michael Keaton intervista il suo alter ego "spiritello porcello", ma non ne ricava molto. È poco collaborativo, si sa.

In attesa di verificare il 5 settembre se Beetlejuice Beetlejuice renderà onore al mitico film del 1988, Michael Keaton ha provato a mettere sulla graticola il suo sbracatissimo e repellente alter ego demoniaco, in un'intervista video parodia della serie Hot Ones: lì l'intervistatore Sean Evans tormenta di domande un VIP, costretto a mangiare ali di pollo via via sempre più piccanti. In questa versione "Not Ones", Beetlejuice prevedibilmente non fa una piega, fino a scocciarsi di Keaton... in uno spassoso sdoppiamento. Riassiumiamo dopo il video.





