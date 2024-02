Michael, Jaafar Jackson è il Re del Pop nella prima foto ufficiale del biopic!

Abbiamo finalmente la possibilità di dare un primo sguardo a Jaafar Jackson nel ruolo di Michael Jackson, il Re del Pop e suo zio. Nel primo scatto diffuso da Variety, il fotografo Kevin Mazur, che ha seguito il cantante durante tutta la sua carriera, è riuscito a racchiudere l'impressionante somiglianza tra zio e nipote, merito anche di uno degli iconici look indossati da Jaafar Jackson, quello di Man in the Mirror dal Dangerous Tour del 1992-1993.

Il biopic, diretto da Antoine Fuqua, arriverà nelle sale ad aprile 2025 e le riprese sono attualmente in corso. Nel cast, troviamo inoltre Colman Domingo nel ruolo di Joe Jackson, Nia Long sarà Katherine Jackson e Juliano Krue Valdi interpreterà la versione bambina del cantante. Tra le new entrry del cast anche Miles Teller, nel ruolo di uno degli storici avvocati della pop-star, John Branca. Sullo scatto, Fuqua ha così commentato:

Anche il profuttore Graham King ha commentato l'incredibile somiglianza di Jaafar Jackson con il defunto zio:

La pellicola cercherà di raccontare la storia di una delle figure più influenti della musica dell'ultimo secolo, mostrando anche i lati più oscuri e lasciando al pubblico l'eventuale giudizio sul personaggio:

Your first look at #MichaelMovie. Starring Jaafar Jackson – in theaters April 2025.



Photograph by the renowned photographer Kevin Mazur, who documented Michael’s final rehearsal, and is now the first to photograph Jaafar in character as Michael. pic.twitter.com/NhYZblaIgk