Michael Douglas non vuole più recitare: "Non ho alcuna intenzione di tornare"

Michael Douglas non ha intenzione di ritrattare quanto detto in precedenza ed è soddisfatto della decisione presa.

Per Michael Douglas il “no” è categorico. Non tornerà sul set ed è una decisione ormai ben solida. L’acclamato attore ha scelto di fare un passo indietro dalla recitazione, come già confermato da tempo, e ha ribadito la propria posizione in merito, ammettendo che ad oggi non riuscirebbe neppure ad immaginare di tornare a quella vita. E detto da un attore che ha recitato in film acclamati come Attrazione Fatale, Basic Instinct e Wall Street vale molto.

Michael Douglas ribadisce che non ha intenzione di tornare a recitare tanto presto

A Michael Douglas non manca recitare. Ne ha avuto abbastanza di set e copioni nell’arco della sua carriera durata 60 anni e, in una recente conferenza stampa a Karlovy Vary International Film Festival in Repubblica Ceca, l’attore ha ribadito la propria posizione. Non ha alcuna intenzione di tornare a recitare in futuro: “Non ho lavorato di proposito dal 2022 perché ho capito che dovevo smettere. Ho lavorato sodo per quasi 60 anni e non volevo essere una di quelle persone che muoiono sul set. Non ho alcuna intenzione di tornare. Dico che non sono in pensione perché se succedesse qualcosa di speciale, tornerei. Ma a parte questo, mi accontento di guardare mia moglie lavorare”. L’attore ha chiamato in causa la sua dolce metà Catherine Zeta-Jones, che negli ultimi anni si è concentrata soprattutto sul ruolo di Morticia Addams in Mercoledì su Netflix.

Riflettendo sul futuro e anche su quanto affrontato finora, Michael Douglas è tornato anche alla diagnosi di cancro orofaringeo avuta nel 2010: “Un cancro al quarto stadio non è una vacanza, ma non ci sono molte alternative, vero? Ho seguito il programma, che prevedeva chemioterapia e radioterapia, e sono stato fortunato... Sono stato fortunato con le cure mediche e ho avuto la fortuna di continuare a lavorare. Siamo riusciti a gestirlo con radioterapia e chemioterapia, perché altrimenti l'intervento mi avrebbe impedito di parlare, oltre a richiedere l'asportazione di parte della mandibola, quindi sarebbe stato limitante come attore”. L’ultima volta che Michael Douglas è apparso sullo schermo è stato nel 2023 recitando Ant-Man and the Wasp: Quantumania e di recente anche in Franklin su AppleTV+, ma è dal 2022 che non ha più accettato una proposta di lavoro. In ogni caso ha ammesso di essere felice che sua moglie sia quella più presa da questo lavoro al momento: “Nello spirito di tutelare il matrimonio, sono felice di interpretare la moglie di turno”, ha scherzato: “Sono contento che Catherine vada a lavorare, ed è molto impegnata”.