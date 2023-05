Melissa McCarthy è incuriosita da Ursula: “Berrei volentieri qualcosa con una persona così”

News Cinema

Melissa McCarthy uscirebbe volentieri con Ursula, se ne avesse la possibilità, e spiega perché ha accettato di interpretarla sul grande schermo nel film live action La Sirenetta.

Melissa McCarthy è incuriosita da Ursula, tanto da definirla la perfetta “ragazza con cui bere qualcosa insieme”. Ed è merito di quella forte curiosità se ha fatto tutto ciò in suo potere per ottenere il ruolo nel film live action La Sirenetta. L’attrice ha raccontato a The Hollywood Reporter che, quando ha scoperto l’intenzione di Rob Marshall di trasformare il classico d’animazione in un film con personaggi in carne ed ossa, ha avvertito il bisogno di fare suo quel personaggio. Ursula a breve tornerà al cinema e con le fattezze “mostruose” di Melissa McCarthy.



La Sirenetta: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film Disney - HD

Melissa McCarthy spiega perché ha lottato con tutta se stessa per interpretare Ursula

Il personaggio di Ursula è particolarmente caro a Melissa McCarthy, che ha compreso ancora di più grazie al periodo trascorso in lockdown a causa della pandemia. Il Covid-19 ha bloccato per mesi il mondo dello spettacolo, paralizzando tantissime produzioni e anche La Sirenetta ha dovuto fare i conti con l’amara realtà. Per Melissa McCarthy, però, è stata anche un’occasione importante che le ha permesso di scavare di più nel personaggio da interpretare e comprenderla un po’ di più.

Pensando a quanto tempo ha trascorso in isolamento e le conseguenze di ciò sulla sua salute mentale e paranoia, ho avuto la possibilità di connettermi a lei in modi diversi. Ursula è profondamente danneggiata, ma anche così intrigante, attraente e subdola che ad un certo punto ho pensato: ‘Berrei volentieri qualcosa con questa ragazza’.

In merito invece al casting di Ursula, quando Melissa McCarthy ha scoperto che Rob Marshall era all’opera per realizzare un live action su La Sirenetta, ha deciso di mettersi in gioco e fare tutto il possibile pur di ottenere quella parte. “Ero così terrorizzata e ci sono stati momenti in cui ho pensato: ‘Non ho alcuna possibilità di incontrare Rob Marshall, ma se non lo faccio me ne pentirò per il resto della mia vita. Ma siamo andati subito d’accordo. È un essere umano così straordinario e adorabile”. Queste le parole dell’attrice, intervistata da The Hollywood Reporter durante il CinemaCon 2023. La Sirenetta riporterà Ariel al cinema con le fattezze di Halle Bailey. E Ursula, oltre ad essere la strega del mare, è anche sua zia, quindi sorella di Re Tritone.