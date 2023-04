La Sirenetta, Rob Marshall spiega perché ha voluto Melissa McCarthy come Ursula

News Cinema

Perché proprio Melissa McCarthy come Ursula? A svelare il motivo è stato Rob Marshall, il regista del film live action La Sirenetta in arrivo in sala.

Perché proprio Melissa McCarthy? La Sirenetta torna al cinema, questa volta in formato live action e presentando una versione in carne ed ossa di Ursula, la strega del mare interpretata da Melissa McCarthy. A motivare il casting dell’attrice celebre sin dai tempi di Una mamma per amica è stato il regista Rob Marshall.



La Sirenetta, il regista svela perché ha voluto Melissa McCarthy come Ursula

Basato sull’omonimo classico d’animazione del 1989, La Sirenetta riporta la storia di Ariel sul grande schermo. Questa volta, ad interpretarla, troviamo Halle Bailey che debutta così nell’universo delle principesse Disney in carne ed ossa. Come promesso dall’attrice in persona, questa versione live action proporrà una trama più moderna dove Ariel non è interessata soltanto al romance, ma a scoprire di più del mondo in superficie. E neppure l’antagonista si fa attendere. Ursula, la strega del mare con i suoi lunghi tentacoli viola, ha le fattezze di Melissa McCarthy ed è presentata come la sorella di Re Tritone, quindi la zia di Ariel. Grazie al suo intervento, la sirenetta otterrà un paio di gambe al posto della sua coda, così da potersi mescolare tra gli umani. In cambio, però, dovrà sacrificare la sua bellissima voce. In una recente intervista, il regista de La Sirenetta ha svelato perché, tra tante, ha voluto proprio Melissa McCarthy come Ursula. In un’intervista con SFX Magazine, Rob Marshall ha delucidato il motivo dietro il casting della McCarthy evidenziando la sua versatilità come attrice e da dove arriva l'ispirazione per il personaggio:

È stato scoraggiante pensare a chi avrebbe potuto interpretare questa parte. Adoro che sia stata originariamente ispirata a Divine, che era così originale e divertente. Ho pensato: ‘Bene, chi sarà in grado di portare quell’umorismo e quella profondità?’. Poiché si tratta di un adattamento live action, non poteva trattarsi soltanto di un personaggio divertente, ma anche con una grande profondità. E chi può farlo e cantare – cantare davvero – con originalità? Volevo che fosse una donna corposa perché pensavo fosse importante. È un’attrice meravigliosa, la gente tende a dimenticarlo. Dicono che è divertente, ma questo è un personaggio ferito e lei è riuscita a trovare tutta quella profondità ed emozione, oltre a tutto il resto. Abbiamo usato Divine come fonte d’ispirazione, perché è così che ha avuto inizio. Ma il dettaglio su Divine è che questo personaggio è sopra le righe ma al tempo stesso Melissa è riuscita ad aggiungere umanità al personaggio.