Mel Brooks (93) e il figlio Max (47) spiegano la quarantena in un divertente video

Se le istruzioni per la quarantena arrivano in un video dai Brooks, padre e figlio, si sorride (e si imparano le basi) con grande piacere.

L'umorismo che scorre nelle vene dei Brooks è quello che ci vuole per accendere un sorriso e distendere i nervi. Max Brooks, scrittore e autore di World War Z e Manuale per sopravvivere agli zombi, e Mel Brooks, leggenda del cinema comico, attore, sceneggiatore e regista di film quali Frankenstein Junior, Balle spaziali, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, hanno fatto insieme un video per spiagare come funziona la quarantena, ponendo l'accento sul fatto che se si esce di casa si è un pericolo anche per gli altri. Ormai l'emergenza sanitaria per il Coronavirus negli Stati Uniti è estesa, si iniziano ad adottare le stesse misure che abbiamo qui in Italia, e anche le celebrità fanno la loro parte per diffondere le regole di comportamento.

"Sono Max Brooks, ho 47 anni e questo è mio padre Mel Brooks, ha 93 anni... ciao papà. Se io mi becco il Coronavirus, probabilmente me la caverò, ma se lo attacco a lui, lo potrebbe passare a Carl Reiner che lo potrebbe passare a Dick Van Dike. E prima che me ne accorga, avrò fatto fuori un'intera generazione di attori leggendari", spiega Max nel video lasciando suo padre al di là della vetrata, dunque proteggendolo. "Quando si tratta del Coronavirus, devo sapere chi potrei infettare e dovreste saperlo anche voi" continua Brooks, "quindi mantenete una distanza a livello sociale, evitate assembramenti, lavatevi le mani, state a due metri dalle altre persone e se avete la possibilità di restare a casa, restate a casa. Fate la vostra parte, non diffondete il virus. Giusto papà?". Come dice qualcuno nei commenti del video postato su Twitter, "la miglior interpretazione muta di Mel Brooks dai tempi di L'ultima follia", il grande film comico muto del 1976. "Vai a casa!" chiude il video Mel da dietro il vetro.