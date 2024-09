Megalopolis: se Coppola ha voluto Adam Driver, il merito è di Martin Scorsese

News Cinema

Francis Ford Coppola spiega di aver scelto Adam Driver come protagonista di Megalopolis dopo un racconto dell’amico Martin Scorsese legato al set di Silence.

Non manca poi così tanto all'uscita di Megalopolis, il sogno di una vita di Francis Ford Coppola che lui stesso ha finanziato e che ha avuto il suo debutto all'ultimo Festival di Cannes. Come sapete, il protagonista del kolossal in cui antico e contemporaneo si mescolano in una città chiamata New Rome è Adam Driver, che ha fatto indubbiamente un ottimo lavoro, come sempre fa da quando ha cominciato con il cinema. Ebbene, se il regista lo ha scelto come interprete principale, il merito è di un suo caro amico nonché collega, e non un collega qualsiasi, ma il grande Martin Scorsese, che ha diretto l'attore in Silence.

Cosa ha detto Scorsese a Coppola su Adam Driver

In Megalopolis Adam Driver interpreta un architetto di nome Cesar Catilina che ha un piano utopistico per ricostruire la sua New Rome, che è stata distrutta da una catastrofe. Parlando di lui durante un'intervista, Francis Ford Coppola ha raccontato di una conversazione con Martin Scorsese avuta tempo prima. In Silence Scorsese aveva affidato a Driver il ruolo di un gesuita del XVII° secolo approdato in Giappone per diffondere la fede cristiana e subito acciuffato e imprigionato. Dal momento che il regista meditava da più di 25 anni di realizzare il film, ispirato a un romanzo del celebre Shūsaku Endō, aveva bisogno dell'attore perfetto. A confermargli di averlo trovato è stata la dedizione di Adam al film, come ricorda Francis Ford:

Il mio caro Adam Driver. È un attore molto intelligente e talentuoso che ha recitato nel film di Martin Scorsese Silence. Ero sicuro che sarebbe stato straordinario perché ho chiesto di lui a Marty, che mi ha raccontato che stava spiegando una scena ad Adam Driver. Si trovavano in un posto dove l'acqua era ghiacciata e che somigliava al Giappone. Era inverno e Marty ha detto: "Vorrei che facessi la scena come se fossi appena uscito dall’acqua ghiacciata" (…) A quel punto Adam si è tuffato nell’acqua. Ecco la ragione per cui mi sono detto: “Ecco l'attore che fa per me”. Nel mio film è stato un collaboratore eccellente e adoro il lavoro che ha fatto.

Chissà se Adam Driver immaginava che, recitando per Martin Scorsese, si sarebbe assicurato un futuro sodalizio con Francis Ford Coppola, che, come il regista di Toro scatenato, ci ha regalato i migliori gangster movie di sempre. Allo stesso modo di Marty, Coppola ha messo tutto se stesso in progetti che sembravano imprese impossibili ma che sono stati realizzati grazie a una buona dose di perseveranza, passione e pazienza.

Interpretato anche da Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, John Voight, Dustin Hoffman, Laurence Fishburne e Aubrey Plaza, Megalopolis arriva al cinema il 16 ottobre.