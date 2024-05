Megalopolis: Francis Ford Coppola condivide la prima immagine ufficiale del film

News Cinema

Su Instagram, Francis Ford Coppola ha condiviso la prima immagine di Megalopolis, che sarà in concorso al festival di Cannes.

Mentre cresce l'attesa per la presentazione in concorso di Megalopolis di Francis Ford Coppola al Festival di Cannes, lo stesso regista ha deciso di condividere su Instagram la prima immagine del film, con queste parole: "Questa è la prima immagine ufficiale di Megalopolis diffusa pubblicamente. Mi dà gioia mostrare un assaggio di quello che verrà".

Megalopolis: la prima immagine ufficiale

Nonostante il lutto che lo ha colpito di recente, con la morte della moglie Eleanor, regista e scrittrice, Francis Ford Coppola sembra trarre nuovo vigore da questa sua ultima creatura, l'ambizioso Megalopolis, che è stato definito da chi l'ha visto un film sperimentale, nella migliore tradizione dell'autore, ma che ha difficoltà a trovare una distribuzione proprio perché esce dai battuti sentieri del cinema commerciale che oggi domina le nostre sale. Non abbiamo dubbi che riusciremo a vederlo in una sala cinematografica, come merita, anche se non saremo tra i fortunati pochi che lo vedranno a Cannes. Nella immagine vediamo il protagonista Adam Driver, il visionario architetto che vuole ricostruire un'utopistica New York dopo la catastrofe che l'ha distrutta, e apprezziamo la calda e "irrealistica" fotografia di Mihai Malaimare Jr., che detta subito il tono del film.