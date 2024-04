Megalopolis di Francis Ford Coppola in concorso a Cannes

News Cinema

A dispetto di quanto annunciato, il nuovo, chiacchieratissimo film di Coppola sarà sulla Croisette anche senza una distribuzione.

Nonostante quanto riportato da più fonti fino alla giornata di ieri, e cioè che Francis Ford Coppola non avrebbe voluto presentare il suo nuovo Megalopolis in nessun festival se prima non avesse stretto un preciso accordo distributivo per questo film già chiacchieratissimo, scrive Variety - e conferma lo stesso Coppola via Instagram - che, invece, Megalopolis sarà presentato in concorso al Festival di Cannes 2024, che si terrà dal 14 al 25 maggio prossimi.

È possibile che il regista americano abbia semplicemente ceduto alle lusinghe - notoriamente pressanti - di Thierry Fremaux, direttore del festival, ma è anche possibile che, proprio in virtù delle difficoltà che sta affrontando nello stringere un accordo di distribuzione, abbia deciso che la vetrina di Cannes, e il concomitante, importantissimo mercato che si svolge parallelamente al festival, potesse essere fondamentale da quello stesso punto di vista.

Quali che siano le ragioni, questo è il post di Coppola che conferma ufficialmente l'indiscrezione, che arriva a poche ore dall'annuncio della Selezione Ufficiale del festival francese, che verrà fatto domani a Parigi:





Inutile dire che tutti noi di Coming Soon - che seguiremo come d'abitudine il festival giorno dopo giorno e film dopo film con recensioni, news, video e sui nostri canali social - non vediamo l'ora di trovarci di fronte a questa nuova grande opera di Coppola. Un Coppola che, lo ricordiamo, ha vinto per due volte la Palma d'oro: la prima nel 1974 con La conversazione (uno dei suoi capolavori indiscussi, ma più sottovalutati), e cinque anni dopo con il mitologico Apocalypse Now. La versione Redux di quel film su poi presentata proprio a Cannes nel 2001, incidentalmente il primo anno di direzione di Fremaux.

Costato 120 milioni di dollari, sborsati di tasca propria da Coppola, che per finanziarsi ha venduto buona parte del suo impero vinicolo californiano, Megalopolis racconta del declino e della distruzione di una città ideale che fa fatica a tenere il passo con le trasformazioni del tempo, e si incentra sullo scontro tra un archietto idealista (Adam Driver) e il cinico e corrotto sindaco della città che dà il nome al film Frank Cicero (Giancarlo Esposito). Tra loro, la figlia del sindaco, Julia (Nathalie Emmanuel). Nel cast ci sono anche Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, D.B. Sweeney, Jason Schwartzman, Baily Ives, Grace Vanderwaal e James Remar.