Megalopolis: Adam Driver a un passo dal vuoto nella prima clip video del film di Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola rivela una prima, intrigante, clip video del suo Megalopolis, uno dei film più attesi dell'imminente Festival di Cannes, dove sarà presentato in anteprima mondiale.

Dopo la prima foto di qualche giorno fa, Francis Ford Coppola ci offre un nuovo assaggio del suo nuovo attesissimo film in concorso all'imminente Festival di Cannes, dove sarà presentato in anteprima mondiale il 16 maggio prossimo. Megalopolis, un progetto al quale il regista de Il Padrino e Apocalypse Now, lavora da circa 40 anni è finalmente realtà. E ne possiamo vedere una prima, enigmatica, clip video in cui il protagonista Adam Diver in piedi sul tetto di un grattacielo, dl quale sembra stia per gettarsi:



Megalopolis: Prima Clip Ufficiale del Film di Francis Ford Coppola con Adam Driver - HD

Megalopolis si svolge in una futuristica New York, ribattezzata New Rome, dove desiderio di cambiamento della città provoca un conflitto tra César Catilina (Adam Driver), un geniale architetto che desidera trasformare la megalopoli nella sua utopia, e il suo avversario, il sindaco Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito).