Mea Culpa: ecco trailer ufficiale del thriller erotico in arrivo su Netflix

News Cinema

Appuntamento fissato per il 23 febbraio con questo film diretto da Tyler Perry e interpretato da Kelly Rowland e Trevante Rhodes. Ecco il trailer di Mea Culpa

Debutta il 23 febbraio in streaming su Netflix un thriller erotico che si intitola Mea Culpa, di cui qui di seguito vi mostriamo il trailer ufficiale originale.

A scriverlo e dirigerlo è stato Tyler Perry, poliedrica figura dello spettacolo americano che è sceneggiatore, regista, attore e drammaturgo, che ha affidato i ruoli di attori protagonisti a Kelly Rowland (la celebre cantante che ha iniziato la sua carriera con le Destiny's Child, non nuova a incursioni cinematografiche e televisive) e Trevante Rhodes, l'attore di film come Moonlight, The Predator e Bird Box.

Il film li vede rispettivamente nel ruolo di un'avvocata di difesa e di un seducente artista accusato di aver ucciso la fidanzata. Lei accetta di occuparsi del suo caso, ma quando le fiamme del desiderio prendono piede, la situazione si fa bollente e pericolosa. Al fianco di Rowland e Rhodes, nel cast, c'è spazio anche per Nick Sagar, Sean Sagar, RonReaco Lee e Shannon Thornton.

Ecco qui trailer e trama ufficiali di Mea Culpa:





Quando l'avvocata di difesa Mea Harper (Kelly Rowland) si occupa del caso di omicidio dell'artista Zyair Malloy (Trevante Rhodes), la verità non è ovvia come sembra. Mentre cerca di determinare l'innocenza o la colpevolezza del suo scaltro ma seducente cliente, si scopre che tutti sono responsabili di qualcosa. "Mea Culpa" di Tyler Perry esplora ciò che accade quando le fiamme del desiderio prendono piede e la situazione si fa bollente... e pericolosa.