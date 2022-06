McEnroe: il trailer del documentario dedicato a uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi

News Cinema

Verrà presentato in questi giorni al Tribeca Film Festival di New York un nuovo biopic sportivo che racconta carriera, personalità e tormenti del grandissimo John McEnroe, legandolo a doppio filo proprio con la sua città natale.

Assieme al basket (vedi il recentissimo Hustle), il tennis si sta affermando da tempo come uno degli sport più cinematografici in assoluto, e in senso ampio.

Il pensiero ovviamente va alla recente docuserie Una squadra, attualmente in programmazione su Sky, ma anche a due film che, guarda caso, vedono raccontato uno dei più grandi giocatori che abbiamo mai impugnato una racchetta: uno è Borg McEnroe, che, concentrandosi sullo svedese, raccontava della grande rivalità tra i due; l'altro è il documentario John McEnroe - L'Impero della Perfezione.

Ora al grande John McEnroe è stato dedicato anche un altro documentario, che sta per essere presentato a Tribeca Film Festival di New York (che poi è la città di SuperMac) e che è stato diretto dal filmmaker Barney Douglas.

Il film, che s'intitola semplicemente McEnroe, segue il giocatore nel corso di una serata newyorchese dei giorni nostri, menre ricorda successi e insuccessi della sua straordinaria carriera, legando un periodo magico nella storia del tennis con il clima febbrile della New York degli anni Ottanta.

Oltre a SuperMac himself, all'obiettivo di Douglas si sono prestati sua moglie Patty Smyth e i suoi figli, nonché figure come Billie Jean King, Bjorn Borg, e Keith Richards.

Questo è il trailer ufficiale di McEnroe, seguito dalla sua trama ufficiale.





McEnroe è il ritratto intimo di una delle più coinvolgenti ed esplosive icone dello sport di tutti i tempi. John è stato un talento che ha segnato un epoca, numero 1 al mondo per quattro anni consecutivi, ma anche un uomo con tendenze autodistruttive. È stato questo suo conflitto interiore a guidarlo fino alla vetta, e a portarlo vicino alla distruzione. McEnroe presenta immagini d'archivio mai viste prima di alcuni dei più grandi match della storia del tennis, comprese partite degli US Open e di Wimbledon, e anche home movies dello stesso John. I contributi dei suoi figli e di sua moglie Patty Smyth portano con loro un livello di intimità che fa diventare il film qualcosa di più di un semplice biopic sportivo, e lo fa entrare in un mondo molto più personale e confessionale. Con testimonianze di personaggi come Billie Jean King, Bjorn Borg e Keith Richards, il film ricostruisce un'epoca dorata del tennis e gli eccessi anni 80 della città natale di John, New York. Andando oltre quel che John ha rappresentato per lo sport (i suoi 149 titoli combinati sono ancora un record nell'era degli Open), la storia di John si espande fino a diventare ricerca di contatto, viaggio verso l'accettazione di sé stesso e degli altri. Compassionevole, umano e sentito, McEnroe è il ritratto definitivo di una forza della natura che trae la sua energia dal cuore pulsante di New York.