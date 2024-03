May December: Natalie Portman e Julianne Moore allo specchio diventano la stessa donna in una clip in anteprima esclusiva

News Cinema

Il 21 marzo arriva in sala, distribuito da Lucky Red, May December, il nuovo film di Todd Haynes. Il regista torna a lavorare con Julianne Moore e dirige per la prima volta Natalie Portman in un melò che è anche un thriller e di cui vi facciamo vedere una scena in anteprima esclusiva.

Julianne Moore trucca Natalie Portman in una clip di May December che vi mostriamo in anteprima esclusiva e che ci introduce nelle atmosfere del film di Todd Haynes, dandoci un assaggio del rapporto che si verrà a creare fra una donna che in passato è stata sulle pagine dei giornali per uno scandalo e un'attrice che deve rappresentarla in un film a lei dedicato. E infatti, nelle immagini che fra poco vedrete si compie una piccola metamorfosi e si fa strada il tema del doppio, che poi è uno degli aspetti più interessanti di questa storia che si muove fra il dramma, il melodramma e il thriller psicologico.

Candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, May December è interpretato anche da Charles Melton, che molti ricorderanno nella serie Riverdale nel ruolo di Reggie Mantle. Sia lui che Natalie Portman sono alla loro prima collaborazione con Todd Haynes, che invece ha diretto Julianne Moore in Safe, Lontano dal Paradiso, Io non sono qui e La stanza delle meraviglie.

May December: la trama. le influenze,i temi

May December narra dunque di un'attrice di nome Elizabeth Berry che sta per girare un film su una coppia che in passato è stata molto chiacchierata per la notevole differenza di età fra i suoi componenti. Gracie Atherton-Yoo e Joe Yoo si sono messi insieme quando lui aveva 13 anni e hanno due figli gemelli che stanno per diplomarsi. Sulle prime Elizabeth si mette a osservare la vita della famiglia e il rapporto fra Gracie e Joe, ma poi si rende conto di non essere poi così lontana da Gracie e quindi vacilla. Il cambiamento che avviene all’interno dei personaggi principali era già perfettamente a fuoco nella sceneggiatura, come ha spiegato tempo fa lo stesso regista:

Ciò che mi aveva affascinato dell'eccezionale sceneggiatura di Samy Burch, che Natalie Portman mi inviò nel 2020, è il modo in cui affrontava argomenti potenzialmente volatili con una sorta di paziente osservazione, che consentiva di esplorare i personaggi della storia con una sottigliezza fuori dal comune. La storia sobbolliva di un'ambiguità morale e narrativa che, in un film, avrebbe coinvolto lo spettatore catturandolo in uno stato di visione attivo ed eccitato, in cui avrebbe messo tutto in discussione.

Quando ha accettato di dirigere May December, Todd Haynes si è lasciato ispirare innanzitutto dal cinema di Ingmar Bergman, in particolare da Persona, Sinfonia d'autunno e Luci d'inverno. Qualche suggestione è arrivata da Il laureato e Viale del Tramonto, film in cui nella coppia è la donna ad essere decisamente più grande.

May December risveglia una certa inquietudine nello spettatore, in primis perché affronta un tema complesso come la manipolazione mentale. Mano a mano che il film va avanti, la vera natura di ogni personaggio viene fuori, in un gioco di rimandi e non detti che rischierà di concludersi con una potente deflagrazione.

May december: la clip in anteprima esclusiva: