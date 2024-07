MaXXXine: Martin Scorsese loda sul New York Times il metacinema della trilogia di Ti West

News Cinema

Se il suo vecchio sceneggiatore Paul Schrader non capisce perché Ti West faccia solo horror, Martin Scorsese al contrario sul New York Times propone un'interessante lettura di tutta la trilogia del regista.

Niente paura: se Paul Schrader rinnega il genere horror, per lo meno nella sua variante slasher, chiedendosi perché Ti West non faccia film "di serie A", in difesa (e che difesa!) del collega si esprime proprio il regista che portò al cinema il suo Taxi Driver, Martin Scorsese, che in una lettera al New York Times propone un'interessante lettura della trilogia diretta da West. Non poteva essere altrimenti per un Maestro del cinema, cresciuto alla Factory di Roger Corman e che non fa distinzioni tra cinema di serie A e cinema di genere.

Cosa dice Martin Scorsese della trilogia di Ti West

Arriverà al cinema il prossimo 21 agosto con Lucky Red MaXXXine, film che conclude la trilogia horror di Ti West con Mia Goth, iniziata nel 2022 con X - A Sexy Horror Story e proseguita con Pearl nello stesso anno. Di recente, Paul Schrader (che ha comunque diretto degli horror nella sua carriera) ha fatto arrabbiare i fan quando ha pubblicamente chiesto perché un regista talentuoso come West si ostinasse a fare film slasher, che ha definito trash, spazzatura. Ma ad acclamare la trilogia arriva adesso un difensore d'ufficio eccellente come Martin Scorsese in una lettera al New York Times. I tre film di Ti West, ricordiamo, sono ambientati il primo negli anni '70, il prequel nel 1918 e MaXXXine negli Ottanta. In relazione alla loro diversa estetica, Scorsese ha scritto che è: "un diverso tipo di horror, relativo a diverse epoche del cinema americano". X rappresenta "gli anni Settanta, l'era degli slasher", mentre Pearl "Il melodramma degli anni Cinquanta in colori vividi e saturi" e MaXXXine la Hollywood degli anni Ottanta, che il regista descrive come "stantia" e "disperata". Insieme i tre film, per lui, raccontano "tre storie collegate, ambientate in tre diversi momenti della cultura cinematografica, che riflettono la cultura più generale". Insomma, a suo dire si tratterebbe di vero e proprio metacinema. Il New York Times sintetizza così la lettura di Scorsese: "Introducendo idee molto moderne in film che sono anche immersi nell'estetica del passato, pensa Scorsese, West ha fatto qualcosa di audace e di molto cinematografico". Per la cronaca, anche se MaXXXine viene presentato come ultimo film della serie, Ti West recentemente ha detto di avere "un'idea bizzarra" per un quarto capitolo. Uno spin-off? Chissà.