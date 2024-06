Matthew McConaughey e la sua più difficile decisione: "Ebbi tanta paura, ma non mollai"

News Cinema

Matthew McConaughey, chiacchierando con Glenn Powell della sua carriera, ha raccontato il difficile momento in cui decise di non accettare più ruoli nelle commedie romantiche. E se Hollywood l'avesse scaricato? Una scommessa vinta.

Forse ricordate due Matthew McConaughey: il bello, l'idolo delle folle femminili, e quello che ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per Dallas Buyers Club. Ebbene, la metamorfosi fu frutto di una necessità creativa dell'attore, trasformatasi in quella che a Hollywood può rivelarsi la peggiore scommessa: fermarsi per qualche tempo, aspettando occasioni più interessanti. McConaughey ha discusso di questo stop col lanciatissimo Glen Powell, in una conversazione pubblicata da Interview. Leggi anche Come Farsi Lasciare in 10 Giorni, per Matthew McConaughey il feeling con Kate Hudson 'è scattato immediatamente'

Matthew McConaughey: "Hollywood mi spingeva allo zig, io andavo verso lo zag"

Matthew McConaughey, classe 1969, è riuscito alla fine a fare quello che voleva a Hollywood: per una star come lui, sex symbol, non è stato troppo facile. Soprattutto, sarebbe stato più facile continuare a incamerare soldi nel modo più rapido e indolore. Chiacchierando con Glen Powell, Matthew riflette sui paradossi dello spettacolo, a come cambiò la sua vita quando interpretò l'avvocato in Il momento di uccidere nel 1996, il primo vero successo: "Mi ricordo che il giovedì prima che uscisse il film c'erano tipo 100 copioni che avrei fatto, ma per 99 non m'avrebbero preso mai. Nel tempo di un weekend, 99 no divennero 99 sì. Ma che c-? Tre giorni fa ne avrei fatto uno a caso e ora sono loro a chiedere a me quale mi interessa? Fu un bello shock, tipo che inforcai uno zaino e andai in Perù per tre settimane, volevo sentirmi pensare." Questo amore-odio per Hollywood è proseguito per tutta la sua carriera, alla quale ha imposto un cambio di direzione:

Sentivo che Hollywood mi spingeva verso lo zag e io andavo verso lo zig. Nei miei anni di commedie romantiche non avevo molto spazio di manovra, e quelle per me erano successi sicuri. Ma volevo provare altra roba. Naturalmente non me la davano, così lasciai Hollywood un paio d'anni. [...] Ebbi paura. Parlai a lungo con mia moglie, cercavo una nuova vocazione. "Forse potrei insegnare al liceo, forse studierò come direttore d'orchestra, magari farò la guardia forestale..." Pensai davvero: "Sono uscito da Hollywood, dalla mia corsia." Hollywood mi aveva detto che dovevo starci dentro e ora mi diceva: "Beh, fottiti bello. Dovevi rimanere nella corsia, ci si vede!" Che paura! Giornate lunghe, mi sentivo insignificante. Ma avevo deciso che era quello che dovevo fare, quindi non avrei aperto il paracadute e non avrei abbandonato la missione. Ma ebbi paura, perché non sapevo se da quel deserto sarei mai uscito. [...] A volte i "no" possono paralizzarti, un sacco di volte nella mia carriera mi sono detto: "Non so cosa voglio fare, so solo cosa NON voglio fare".