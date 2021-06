Matrix 4, Laurence Fishburne non sarà nel film, lo conferma lui stesso

News Cinema

Laurence Fishburne ha rivelato che non è nel cast di Matrix 4, anche se i fan sanno che questo non esclude automaticamente dai giochi Morpheus. Com'è possibile?

Laurence Fishburne non sarà nel cast di Matrix 4, e la sua sicuramente sarà la seconda assenza che peserà di più, insieme a quella già confermata dell'Agente Smith di Hugo Weavving. Fishburne lo ha senza troppi giri di parole confermato in una videointervista su Jake's Takes: "Non sono coinvolto, e dovrete parlarne con Lana Wachowski, lei risponderà alla domanda." Naturalmente a nessun fan può mai bastare una risposta così laconica, e stiamo pur sempre parlando di un mondo virtuale in cui tutto è potenzialmente possibile.

Nel caso di Matrix 4, la cronologia degli eventi narrati non è ancora chiara: se è vera la voce che vorrebbe Yahya Abdul-Mateen II interpretare un Morpheus giovane, l'assenza di Laurence Fishburne si spiegherebbe, senza contare che il personaggio, pur sopravvissuto a Matrix Revolutions, era in effetti già defunto nel videogioco The Matrix Online, all'epoca venduto dalla Sega e dalla Warner Bros. Entertainment come un seguito ufficiale dei lungometraggi. Un Morpheus giovane sarebbe un reboot (in tutti i sensi, anche informatico)? O apparirebbe in un flashback? E soprattutto, come farà la sceneggiatura a rimettere in gioco Neo e Trinity senza rimettere in gioco anche gli altri citati personaggi? Dubbi e stimoli che ci accompagneranno fino a Natale, quando Matrix 4 dovrebbe arrivare nelle nostre sale.

Il cast reso noto comprende al momento Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Neil Patrick Harris, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II e Jada Pinkett Smith. La sceneggiatura è scritta da Lana Wachoski con David Mitchell e Aleksandar Hemon. La trilogia originale composta da Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003) e Matrix Revolutions (2003) è disponibile in streaming in flat su Infinity+. Leggi anche Matrix 4 è un film unico: Neil Patrick Harris ci spiega perché e per merito di chi