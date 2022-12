Matrix Resurrections: non è sogno ma realtà su NOW il ritorno di Keanu Reeves alias Neo

News Cinema

Non ci saremmo mai aspettati di vedere un seguito della trilogia di Matrix. Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss a distanza di 20 anni riprendono i ruoli di Neo e Trinity in una storia nuova e al contempo collegata agli eventi precedenti. In streaming su NOW

Era il 1999 quando il genere science-fiction della cinematografia mondiale stava incosapevolmente arrivando a un punto di svolta. Le sorelle Wachowski avevano un'idea tanto promettente sulla carta, per quel che potesse intuire l'acuto produttore Joel Silver, quanto estremamente difficile da spiegare. Al cast e alla troupe.

C'era uno storyboard da seguire per le riprese, come in ogni grande produzione americana, eppure soltanto dopo una prima versione montata del film i tecnici e gli artisti coinvolti iniziavano lentamente a capire di cosa parlasse il film. Matrix portava sullo schermo un concetto complicato, decisamente affascinante e originale, che riusciva anche ad avere una propria filosofia esistenziale, come soltanto i migliori film di fantascienza hanno saputo fare in passato.

Il film è stato anche capace di elevare l'arte marziale del Kung Fu che al cinema era sempre stata relegata ai titoli di serie B, oltre a mostrarsi avveniristico tecnologicamente nella messinscena delle incredibili sequenze d'azione. Poi ci furono i due discutibili sequel che portavano a una conclusione dell'arco narrativo di Neo, Trinity e Morpheus. Almeno fino a quando Lana Wachoswki se ne è uscita con un'idea plausibile per proseguire la storia a 20 anni di distanza, tanto plausibile da convincere Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss a rientrare nei panni dei loro personaggi in Matrix Resurrections, disponibile su Sky e in streaming su NOW.



Guarda Matrix Resurrections su NOW



Matrix Resurrections: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Matrix Resurrection: la genesi del nuovo capitolo della saga

Con i sequel Matrix Reloaded e Matrix Revolutions la trilogia era completa. All'interno di quei tre film dei primi anni 2000, questa storia post-apocalittica in cui gli umani vivono inconsapevolmente una simulazione di un'intelligenza artificiale chiudeva il proprio cerchio. Intanto la vita, quella vera di Lana Wachowski, faceva il suo corso. La regista si è trovata ad affrontare un lutto dietro l'altro: il padre, un amico e poi la madre. Nella difficoltà riscontrata con l'elaborazione del dolore, dormire era diventata un'impresa durissima per lei. In una di queste notti trascorse a piangere ebbe una sorta di illuminazione e, di fronte all'impossibilità di riavere i suoi genitori, capì come avrebbe potuto riportare in vita Neo e Trinity.

"Ok, queste due persone sono morte, ma le posso riportare in vita, che bella sensazione! È questo che fa l'arte, è questo che fanno le storie. Ci confortano" spiega Lana Wachowski.

Matrix Resurrection: la trama e il cast del film

Oltre ai già citati Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, Matrix: Resurrections si avvale del ritorno di Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (Merovingio) e Daniel Bernhardt (l'agente Johnson) e dà il benvenuto agli attori Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jones, Neil Patrick Harris, Christina Ricci e Jonathan Groff che subentra a Hugo Waeving nel ruolo dell'agente Smith. Laurence Fishburne invece non riprende il suo personaggio Morpheus, assente nella storia.

In Matrix Resurrection ritroviamo Thomas Anderson, alias Neo, di nuovo nel mondo "reale". Ha qualche anno in più ed è tormentato da sogni e visioni a cui non riesce a dare un senso e che racconta al suo analista, temendo di essere diventato pazzo. Nonostante sembri non ricordare molto di quanto accadutogli in precedenza, tanto da incontrare Trinity e non riconoscerla, il signor Anderson sembra accorgersi di come le persone siano vittime della tecnologia e ancorate ai loro telefoni come un prolungamento di loro stessi.