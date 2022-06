Matilda - Il musical: primo teaser trailer del film Netflix

News Cinema

Debutterà in streaming a Natale il film che rappresenta uno dei primi frutti dell'accordo tra il colosso globale dello streaming e la Roald Dahl Story Company. Si tratta dell'adattamento del premiato musical a sua volta basato sul romanzo omonimo dello scrittore inglese di origine norvegese.

Pubblicato nel 1988, "Matilda" è uno dei titoli più celebri tra i tanti pubblicati dal grande Roald Dahl, scrittore inglese d'origine norvegese che è stato uno dei più importanti nomi del Novecento nel settore della cosiddetta letteratura per ragazzi.

Portato al cinema nel 1996 da Danny De Vito nel celebre Matilda 6 mitica, il romanzo di Dahl è diventato nel 2010 anche un celebrato musical con libretto di Dennis Kelly e musiche e testi di Tim Minchin, vincitore di sette Oliver Award nel 2012 e cinque Tony Award nel 2013.

Ora quel musical è diventato un film, che si intitola Matilda - Il Musical, e che debutterà a Natale 2022 in streaming su Netflix, uno dei primi frutti dell'accordo firmato qualche tempo fa tra il colosso globale dello streaming e la Roald Dahl Story Company.

La regia di questo film è firmata da Matthew Warchus, regista di film come Pride e Inganni pericolosi, direttore artistico del celebre teatro Old Vic di Londra.

Il Matilda - Il musical il ruolo della protagonista è stato affidato ad Alisha Weir, una truccatissima Emma Thompson è la temibile signorina Agatha Trinciabue, mentre la signorina Jennifer Honey è interpretata da Lashana Lynch. Stephen Graham and Andrea Riseborough sono i genitori di Matilda, mentre a completare il cast ci sono Sindhu Vee, Charlie Hodson-Prior, Meesha Garbett, Rei Yamauchi Fulker e Winter Jarrett Glaspool.

Questo è il primo teaser trailer ufficiale di Matilda - Il Musical: