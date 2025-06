Masters of the Universe, Dolph Lundgren anticipa il suo potenziale coinvolgimento nel live action

News Cinema

Dolph Lundgren ha già interpretato il passato He-Man in Masters of the Universe e, in vista del remake live action, ha affrontato un suo possibile cameo.

Il live action di Masters of the Universe è in arrivo prossimamente sul grande schermo, ma prima ancora di proporre eroi in carne ed ossa, il franchise è nato come una linea di giocattoli in casa Mattel per poi attecchire anche nel mondo dell’intrattenimento dando vita ad una serie animata molto apprezzata ed anche un primo film del 1987 con Dolph Lundgren protagonista. All’epoca, infatti, ha guidato il cast nel ruolo di He-Man. Ma potrebbe apparire anche nel prossimo live action? Ecco cosa ha da dire l’attore in merito.

Masters of the Universe, Dolph Lundgren commenta il suo possibile cameo nel nuovo live action

Quando il live action di Masters of the Universe arriverà al cinema, introdurrà un nuovo He-Man che avrà le fattezze di Nicholas Galitzine, attore già noto al pubblico per le sue esperienze in Purple Hearts, The Idea of You e Rosso, bianco e sangue blu. È stato proprio Galitzine, di recente, a confermare la fine delle riprese del progetto. In una recente intervista, poi, il precedente interprete di He-Man Dolph Lundgren ha commentato la possibilità di un cameo da parte sua e le sue parole hanno acceso la speranza nel cuore dei fan più nostalgici. Come riporta Collider:

Se pensate che un nuovo film di He-Man vi faccia sentire vecchi, io mi sento vecchio! Ci sono stato! Hanno cercato di rifare il film per almeno 15 anni e sono contento che lo stiano facendo. C'è un cast fantastico, una troupe fantastica. È un film ad alto budget con MGM/Amazon. Penso che stiano facendo un ottimo lavoro. Il principe Adam ha un po' più di romanticismo nel personaggio rispetto ad altri supereroi. Marvel e DC sono un po' più duri. C'è qualcosa di magico e infantile in questo. E anche se stanno girando un film per adulti, c'è qualcosa di tenero e positivo in quel personaggio. È un po' un segreto, ma non posso dire molto. Però sì, forse mi farò coinvolgere in qualche modo. Vedremo.

Nel cast live action di Masters of the Universe figurano anche Camila Mendes nel ruolo di Teela, capitano della guardia reale del principe Adam nonché suo potenziale interesse sentimentale. E ancora Jared Leto, che interpreterà il villain di turno, Skeletor; Alison Brie sarà Evil-Lyn e Morena Baccarin sarà la Maga.