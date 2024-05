Masters of the Universe, il film ha una data d'uscita e parte sul serio

News Cinema

Dopo tanto rimuginare e una falsa partenza su Netflix, il film basato sui Masters of the Universe, raccolto da Amazon/MGM per le sale, ha un solido regista ufficiale, Travis Knight, e soprattutto ha un'agognata data d'uscita.

Il faticoso cammino del nuovo film dedicato ai mitici Masters of the Universe della Mattel sta giungendo finalmente al termine: non solo è stato confermato in via definitiva il suo regista, il Travis Knight esperto di animazione e autore di Bumblebee, ma Amazon / MGM ha comunicato una data ufficiale d'uscita al cinema. He-Man, Skeletor e le loro "squadre", l'un contro l'altra armate da quarant'anni, stanno per tornare...

Masters of the Universe, quando esce il nuovo film dedicato alle action figure Mattel

Masters of the Universe, prodotto da Amazon / MGM, arriverà nei cinema americani il 5 giugno del 2026. Manca ancora molto tempo, ma questo annuncio è un passo importante per dare concretezza a un progetto che negli ultimi anni non riusciva ad averla: avviato da Netflix come film originale con la regia dei fratelli Nee, è saltato completamente l'anno scorso, tanto che il colosso dello streaming lo ha rimesso in vendita. All'appello ha risposto Amazon con la sua neoacquisita MGM, che ha riavviato i lavori da zero, chiedendo a Travis Knight di occuparsi della regia. Presidente della Laika Entertainment specializzata in stop-motion, lui stesso regista del bellissimo Kubo e la spada magica, si è poi cimentato bene col cinema dal vero con Bumblebee. C'è quindi una discreta speranza di vedere qualcosa di meglio del cult trash del 1987 con Dolph Lundgren, I dominatori dell'universo, realizzato nel clou del successo commerciale delle action figure Mattel, iconiche per una generazione.

Chris Butler (Paranorman, Mister Link) si sta occupando della sceneggiatura, racconterà del principe Adam, finito sulla Terra a 10 anni, separato dalla sua Spada del Potere. Quando dopo vent'anni la ritrova, viene riportato sul suo pianeta natale di Eternia, dove il tiranno Skeletor detta legge con i suoi orribili adepti. Ma ancora per poco... He-Man sta per riportare la giustizia! Leggi anche Masters of the Universe - Netflix cancella l'adattamento live action dopo aver speso 30 milioni