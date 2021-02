Mask Up America: gli eroi del cinema in uno spot con la mascherina, per convincere gli Americani a indossarla!

News Cinema

È una bella iniziativa questo spot con cui Warner Media mette la mascherina ad alcuni dei suoi più celebri personaggi, per convincere gli Americani, che sembrano spesso restii, a indossarla a loro volta. È una vera e propria pubblicità progresso, in cui vediamo scorrere fotogrammi di film come Austin Powers, Casablanca, Creed, Birds of Prey, Harry Potter e I doni della morte parte II, It, Joker, Justice League, Il Signore degli anelli, Matrix, Mad Max: Fury Road e Wonder Woman, in cui i personaggi hanno parte del volto coperto.

"Torniamo a fare le nostre cose preferite" - dice il testo della pubblicità, "qualunque esse siano. Rallentiamo la diffusione! Mettiti la maschera, America!".

Secondo una stima del 27 gennaio dell'Istituto Superiore di Sanità statunitense, se il 95% degli Americani indossassero una mascherina, a maggio 22.000 vite sarebbero state risparmiate dal virus. Sembra però che nei mesi primaverili, complici le temperature miti, l'uso dei dispositivi di protezione sia destinato a calare.

Il responsabile dei progetti di responsabilità sociale WarnerMedia ha dichiarato. “Indossare una mascherina è un modo efficace di proteggere noi stessi e i nostri cari dal COVID-19. Speriamo che, nel vedere alcuni dei nostri eroi e personaggi preferiti mascherati, i nostri fan seguiranno l'esempio. Indossare una mascherina è un semplice passo che tutti possiamo fare per dimostrare il nostro sostegno alle nostre comunità in questi tempi difficili".

Verrebbe da commentare: fosse così facile convincere certa gente! Ma è sicuramente un bel tentativo, che magari può essere efficace.