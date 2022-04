Marvel Cinematic Universe, perché l'umorismo conta, lo spiega il regista degli Avengers

News Cinema

Joe Russo, coregista degli ultimi due Avengers, spiega perché, almeno secondo lui, l'umorismo nel Marvel Cinematic Universe per Kevin Feige è imprescindibile.

Rispetto agli esperimenti Warner / DC come The Batman o Joker, sicuramente i prodotti dei Marvel Studios si distinguono per un ricorso allo humour più o meno marcato, tanto che la cosa è stato spesso oggetto di dibattito tra i fan del genere cinecomic (senza dimenticare che l'approccio di Stan Lee nei fumetti era autoironico). Chiacchierando col sito The Direct, Joe Russo, coregista con suo fratello Anthony di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ha spiegato perché a suo parere l'umorismo sia una cosa così fondamentale nel Marvel Cinematic Universe.

Lo humour nei film del Marvel Cinematic Universe, perché è importante secondo Joe Russo

Perché l'umorismo sembra essere sempre così gettonato nel Marvel Cinematic Universe, pur rispettando la necessità di momenti drammatici quando i vari climax narrativi l'hanno richiesto? Joe Russo ha una sua idea: prossimamente su Netflix con l'action The Gray Man, interpretato da Chris Evans e Ryan Gosling, ha diretto con suo fratello Anthony diversi capitoli dell'MCU: Captain America - The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers Infinity War e Avengers Endgame. Ecco cosa Joe è riuscito a capire dell'approccio di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios:

Beh, l'ingrediente segreto della Marvel è che per Kevin i film ti devono intrattenere, ok? L'intrattenimento di solito implica l'umorismo, e Kevin ama verificare il funzionamento di un film sedendosi tra il pubblico nelle proiezioni di prova, per ascoltare le reazioni. Quando il pubblico ride, ascolti proprio praticamente una reazione. Riesci a capire che tipo ogni due minuti il film li sta divertendo. Questa per lui è un'ottima maniera per misurare come si comporterà il film di fronte agli spettatori, mi spiego? Per questo credo che lo humour sia molto importante per lui.