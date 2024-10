Martin Scorsese, il 7 ottobre al Museo Nazionale del Cinema, gira in Sicilia un documentario sugli antichi naufragi

News Cinema

Nonostante il rinvio dei suoi annunciati lungometraggi, Martin Scorsese, in arrivo al museo del cinema di Torino il 7 ottobre per ricevere la Stella della Mole, non resta inattivo ma gira in Italia un documentario su antichi naufragi.

Nonostante lo slittamento della sua Vita di Gesù e del previsto biopic su Frank Sinatra, Martin Scorsese non resta certo con le mani in mano. Il regista si trova attualmente in Italia, per la precisione in Sicilia, a Ustica, dove ha iniziato la produzione di un documentario sui naufragi nell'antichità. Le indagini inizieranno nella terra d'origine dei nonni di Scorsese, per ricostruire la storia delle navi naufragate, con l'utilizzo di moderni test scientifici incluso il DNA. Il 7 ottobre Martin Scorsese è atteso al Museo Nazionale del cinema di Torino per una due giorni in cui riceverà il Premio Stella della Mole, terrà una masterclass e introdurrà una retrospettiva dei suoi lavori. Le voci davano come probabile la presenza di Leonardo DiCaprio, voluto dal regista, per consegnargli il riconoscimento, ma al momento non c'è alcuna conferma.

Martin Scorsese al Museo Nazionale del Cinema per la Stella della Mole

Mentre riflettiamo su questo insolito documentario di Martin Scorsese, che finora ha dedicato questa parte del suo lavoro principalmente alla musica, vi diamo gli appuntamenti torinesi del maestro.

7 ottobre ore 14: Conferenza stampa, ore 19.30 Cerimonia di premiazione nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana

8 ottobre ore 17.30 Red Carpet; ore 18 Cinema Massimo, Masterclass di Martin Scorsese; ore 20 introduzione alla retrospettiva.

Le prevendite sono aperte dal 2 ottobre su www.museocinema.it e www.cinemamassimotorino.it

