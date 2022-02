Martin Luther King vs FBI: il trailer del docufilm diretto da Sam Pollard

News Cinema

Esce nei cinema italiani il 14, 15 e 16 febbraio, distribuito da Wanted Cinema e col patrocinio di Amnesty International Italia, il film che racconta i retroscena dell’ossessivo controllo dell'FBI nei confronti di Martin Luther King.

Arriva nei cinema italiani il 14, 15 e 16 febbraio un film documentario dal titolo Martin Luther King vs FBI, di cui vi mostriamo di seguito il trailer.

Diretto da Sam Pollard (già vincitore di un Emmy Award con By the People: The Election of Barack Obama e nominato agli Oscar per 4 Little Girls), il film esplora l'accanimento del governo statunitense sugli attivisti di quel periodo. Per diffamare Martin Luther King, l'allora direttore dei servizi segreti John Edgar Hoover ha usato ogni mezzo a disposizione: si scontrano due potenti e iconichi soggetti che, nonostante le loro differenze, si sono entrambi proposti come difensori del "Sogno Americano".

Martin Luther King vs FBI svela i retroscena dell’ossessivo controllo dell'FBI nei confronti di Martin Luther King grazie all'accesso a documenti finora inediti resi accessibili dal Freedom of Information Act. Il film arriva nelle sale del nostro paese distribuito da Wanted Cinema e col patrocinio di Amnesty International Italia.

Martin Luther King vs FBI: il trailer del film