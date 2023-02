Mark Hamill nel trailer di The Machine contro la mafia russa, in una storia quasi vera!

News Cinema

Mark Hamill torna per la prima volta sugli schermi dopo Star Wars nella commedia vietata ai minori The Machine, interpretata con Bert Kreischer, nei panni di suo figlio... in una storia quasi vera! Ecco il trailer red band del film.

Diciamola tutta: sarà pure stato Luke Skywalker in Star Wars, ma sappiamo che Mark Hamill ha un senso dell'umorismo tagliente, quindi non stupisce tanto che il suo ritorno al cinema sia nella commedia d'azione vietata ai minori The Machine, cointerpretata col comico Bert Kreischer... e basata su un'assurda storia vera. O quasi. Guardiamo il trailer originale red band.



The Machine: Il Trailer Ufficiale Red Band del Film - HD

The Machine, la trama del nuovo film con Mark Hamill

The Machine di Peter Atencio è una commedia d'azione parecchio stramba, perché si basa su un monologo del cabarettista Bert Kreischer, che vi interpreta se stesso... più o meno. Sette anni fa Kreischer fece infatti ridere i fan con il racconto di quando, ventiduenne, divenne amico di un gruppo di giovani mafiosi russi, con lo spirito delle fratellanze al college. Fu coinvolto persino, completamente ubriaco, nella rapina in un treno! La sceneggiatura di The Machine immagina che, dopo vent'anni, la mafia russa si presenti a casa sua e lo rapisca insieme al supercinico e altrettanto svalvolato babbo (Mark Hamill), per risolvere una questione lasciata in sospeso. A quel punto a Bert non rimane che essere all'altezza della sua gioventù, quando si faceva chiamare "La macchina": forse guadagnerà il rispetto di suo padre, che non disdegna lo speed, a quanto si capisce da una scena del trailer!

Anche se è apparso sul grande schermo l'ultima volta in Star Wars - L'ascesa di Skywalker, Hamill ha partecipato ultimamente a diverse produzioni televisive, non solo in lavori come The Mandalorian, ma anche in qualità di doppiatore in serie come Sandman e Invincible.

The Machine, che esce nelle sale americane il 25 maggio, non ha ancora ufficialmente una distribuzione italiana.