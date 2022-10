Maria e l'amore: prenota il tuo invito omaggio per l'anteprima della commedia francese con Karin Viard

News Cinema

Dai produttori di Quasi amici arriva al cinema il 3 novembre con Europictures Maria e l'amore, la commedia francese con protagonisti Karin Viard e Gregory Gadebois. ComingSoon ti dà l'opportunità di prenotare un invito omaggio valido per due persone per le anteprime del film in diverse città italiane.

Sarà nei cinema da giovedì 3 novembre, distribuito da Europictures, Maria e l'amore, una deliziosa commedia francese diretta da Lauriane Escaffre e Yvonnick Muller che vede protagonisti Karin Viard e Gregory Gadebois. Dai produttori del film campione di incassi Quasi Amici e The Specials, Maria e l’amore rappresenta il riscatto di una vita, di una donna che si riappropria dei suoi sogni, di una felicità mai del tutto vissuta, lasciandosi trasportare in un amore tanto travolgente quanto inaspettato.



ComingSoon ti dà l'opportunità di partecipare alle anteprime del film che si terranno martedì 25 ottobre al cinema Quattro Fontane a Roma alle 21.15, al cinema Odeon di Bologna alle 21.15, al cinema Nazionale di Torino alle 21.15 e al cinema Sivori di Genova alle 21. Mercoledì 26 ottobre al cinema Anteo di Milano alle 19.40

E’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone specificando nome, cognome e indirizzo e-mail. In caso di e-mail mancante il nominativo non sarà preso in considerazione. Si accetteranno prenotazioni fino a esaurimento posti.

I biglietti omaggio saranno ritirabili, nel limite dei posti disponibili, segnalando il proprio nominativo alle casse del cinema il giorno stesso della proiezione. I biglietti omaggio sono ritirabili e garantiti fino a 30 minuti prima l'inizio della proiezione.

Maria e l'amore: la trama e il trailer del film