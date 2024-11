Margot Robbie usa il tema di Titanic per piangere sul set, ma quando ha girato The Wolf of Wall Street...

News Cinema

Margot Robbie ha spiegato in un podcast che, quando ha un ruolo in cui il suo personaggio piange, ascolta il tema di Titanic. Funziona sempre. Sul set di The Wolf of Wall Street, con Leonardo DiCaprio, la cosa si è rivelata un po' surreale.

Ogni attrice e ogni attore ha qualche metodo per riprodurre emozioni necessarie nelle scene (i più fortunati sono istinto puro): ospite del podcast Talking Pictures: A Movie Memories Podcast, di cui è stata pubblicata un'anticipazione, Margot Robbie ha spiegato quale sia la sua tecnica, da sempre. Riguarda il mitico Titanic con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet: una strategia che per lei ha sempre funzionato, anche se in un caso ha generato una situazione alquanto bizzarra... una di quelle che si possono vivere solo in mezzo alle star. Leggi anche Cime tempestose, Margot Robbie dice di no a Netflix in nome del cinema, rinunciando a un sacco di soldi

Margot Robbie piange col tema di Titanic, anche quando Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sono nella stanza accanto

Margot Robbie, al lavoro sulla prossima versione di Cime Tempestose, da lei interpretata e coprodotta per la regia di Emerald Fennell, è sempre molto comunicativa quando parla del lavoro e delle sue strategie, produttive o attoriali. Ospitata nella nuova stagione del podcast Talking Pictures, ha raccontato della strana sensazione che provò quando una delle sue "tecniche" generò una situazione bizzarra. Era il set di The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, il film che l'ha di fatto lanciata... e che le costò un provvisorio distacco da suo fratello, disgustato dalla celebre scena di nudo integrale. Robbie si riferisce però a un'altra scena e dice:

Mi basta ascoltare il tema musicale di Titanic ["My Heart Will Go On", cantato da Celine Dion] e piango rantolando. E quindi lo faccio sempre sul set se ho bisogno di piangere in una scena. [...] In Wolf of Wall Street c'era questa grossa, pazza scena in cui chiedo il divorzio e così via. Kate Winslet venne sul set a farci visita, per salutare Leo quel giorno. Io ero nella stanza accanto che ascoltavo la colonna sonora di Titanic per rimanere nel mood triste e lacrimoso. Poi mi sono passati accanto Kate Winslet e Leo insieme. Un'esperienza surreale!