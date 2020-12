Margot Robbie e Barbie: cosa aspettarci? Ce lo spiega l'attrice.

News Cinema

Interprete e produttrice del film di Greta Gerwig, Margot Robbie ci suggerisce cosa aspettarci dalla sua Barbie...

Era da oltre un anno che Margot Robbie non tornava sul suo adattamento di Barbie, l'iconica bambola Mattel, nel film scritto da Noah Baumbach, diretto da Greta Gerwig e prodotto da lei stessa, interprete della protagonista: in effetti già i nomi coinvolti dovrebbero dare l'idea di qualcosa di particolare, non esattamente lezioso o commerciale (parliamo degli autori di Storia di un matrimonio e Piccole donne, dopotutto!), ma in un'intervista con Hollywood Reporter la conferma a quest'idea è arrivata dalle sue stesse parole.

Il marchio, il suo stesso nome, ti fanno scattare: "Oh, Margot interpreta Barbie, ho capito". Ma il nostro obiettivo invece è: "Qualsiasi cosa tu stia pensando, ti daremo qualcosa di diverso, la cosa che non sapevi di volere..." Il punto piuttosto è: siamo in grado di rendere onore al marchio e ai suoi fan, ma allo stesso tempo di sorprendere le persone? Perché se riusciamo a fare tutto questo e anche a provocare una conversazione intelligente, allora spaccheremo tutto. [...] Posso dire solo che, qualsiasi cosa stiate pensando adesso, il film non è quella.

Birds of Prey, le possibilità di un sequel secondo Margot Robbie cioè Harley Quinn Leggi anche

Cosa ne dite, Margot è riuscita a incuriosirvi? Noi siamo curiosi, anche se passerà parecchio tempo prima di poter verificare cosa intenda. Nel frattempo rivedremo Margot Robbie sullo schermo nel 2021 per The Suicide Squad - Missione suicida di James Gunn e nel 2022 in Babylon di Damien Chazelle.