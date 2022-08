Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan nel primo film diretto da solo da Ethan Coen

News Cinema

Dopo aver dichiarato di mettere da parte il cinema per un po', Ethan Coen, l'altra metà dei fratelli Coen, sta componendo il cast del suo primo film da solo. Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan le prime attrici scritturate.

Dopo la bellissima trasposizione di Macbeth di Joel Coen, realizzata quando il fratello Ethan aveva detto di prendersi una pausa del cinema per fare altro, soprattutto scrittura teatrale, sembra che quest'ultimo ci abbia ripensato e com'è noto dirigerà un film da solo. Non si conosce ancora il titolo, ma si sa che sono entrate nel cast Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan.

Lo "split screen" dei fratelli Coen

La notizia del film "solista" di Ethan Coen era stata diffusa ad aprile, ma il film è ancora senza titolo e al momento senza trama. Coen ha scritto anche la sceneggiatura con la moglie Tricia Cooke. Adesso sono state scritturate per recitarvi Margaret Qualley, la lanciatissima giovane attrice figlia di Andie McDowell, e l'australiana Geraldine Viswanathan, figlia di padre indiano e madre svizzera. Le riprese inizieranno in autunno e produrre il debutto da solo di Ethan Coen saranno la Focus Features e la Working Title. Ovviamente cresce la curiosità intorno a questo misterioso progetto che, se non altro, ci dice che contrariamente a quanto si affermava, anche il minore dei fratelli Coen non ha finito col cinema. E chissà, magari un giorno dirigeranno un nuovo film a quattro mani, come ai vecchi tempi.

(foto di Margaret Qualley da Wikimedia Commons, di Martin Kraft, Berlinale 2020; Geraldine Vishwanathan da Wikimedia Commons, di Daniel Benavides, 2018)