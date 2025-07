Marateale 2025, Oliver Stone si racconta: gli esordi e la carriera del regista Premio Oscar

News Cinema

Oliver Stone è stato protagonista di una Masterclass nel corso della 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata, per raccontare gli esordi della sua carriera.

Oliver Stone ha ripercorso gli inizi della sua carriera nel corso di una Masterclass che si è tenuta durante la 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata. Alla presenza del pubblico, composto da fan entusiasti e da diversi studenti di cinema, il regista Premio Oscar ha raccontato alcuni degli episodi più significativi della sua vita professionale, nella quale non sono certo mancate le sfide.

Marateale 2025, Oliver Stone si racconta: una vita tra cinema e politica

Per raccontare della lunga carriera di Oliver Stone non si può non parlare anche della storia degli Stati Uniti d'America, di cui il regista e sceneggiatore Premio Oscar è stato protagonista. Lo racconta molto bene in Cercando la luce, la sua autobiografia che ripercorre i primi 40 anni della sua vita, anni segnati in primis dal divorzio dei suoi genitori, avvenuto nel 1962 e che lo ha portato, nel 1964 dopo il diploma, a volare in Vietnam come insegnante in una scuola cattolica e poi marinaio su una nave mercantile. Il Vietnam ritornerà prepotentemente nella sua vita, privata e professionale: vi combatterà, servendo il suo paese nel 1967, quando si è arruolato volontario nell'esercito, dopo aver tentato ti entrare nella prestigiosa università di Yale.

Ferito per ben due volte in combattimento, Oliver Stone ha fatto rientro negli USA, dove è stato decorato con la medaglia al valore e si è iscritto alla NYU. Tra i suoi maestri c'è stato anche Martin Scorsese, del quale ha raccontato che "era un buon insegnante, amava molto il cinema e ci ha trasmesso questa passione per i film. Mi consigliò di girare un breve film e soprattutto di girare un film che fosse personale, che fosse vicino a me stesso, qualcosa di cui potevo parlare perché ne conoscevo la materia".

Ed è lo stesso consiglio che Stone ha offerto ai giovani studenti riunitì per ascoltare la sua Masterclass, in un silenzio quasi religioso, al Marateale 2025: "Siate autentici, fate film su ciò che conoscete, altrimenti saranno falsi e si noterà". "Il mio primo corto" ha ricordato ancora Stone "quello che Scorsese mi consigliò di girare parlava di un veterano che torna dalla guerra in Vietnam e butta via tutte le medaglie. Quando lo ha visto, Martin Scorsese ha detto 'oggi, è nato un regista' ed era qualcosa di cui ero entusiasta, pensavo di poter dirigere qualsiasi cosa".

Oliver Stone al Marateale 2025: "Bisogna parlare dei fallimenti invece che dei successi, altrimenti non impareremo mai nulla"

Gli inizi della sua carriera, invece, sono stati costellati da alcuni fallimenti, poiché Stone decide di girarli ispirandosi alla poetica di Jean-Luc Godard e della Nouvelle Vague: "All'epoca Jean-Luc Godard era un'ispirazione per me, in Italia, all'epoca c'erano Fellini, Rossellini, Bertolucci anche è diventato un'influenza nella mia vita".

Non si tira indietro dal definire alcuni dei suoi primi film dei fallimenti, una parola che molti registi fanno fatica a utilizzare, anche nelle loro autobiografie. Invece, ha raccontato Stone, è necessario parlare dei fallimenti, perché ci permettono di comprendere i nostri errori: "Quando si leggono i libri scritti da registi o sceneggiatori, si legge sempre dei loro successi. Nessuno parla mai degli errori, dei fallimenti. Penso che, invece, bisognerebbe parlarne. Perché solo così si può imparare dai propri sbagli".

Una lezione che gli USA non hanno ancora appreso, ha commentato il regista, da sempre molto critico nei confronti del potere politico del suo Paese. Lo ha dimostrato molto bene girando Salvador, nel 1986, un film che ha definito "difficile" e che è stato realizzato senza molti fondi, ma che gli ha dato una forte risonanza e che ha permesso a Platoon di aggiudicarsi il Premio Oscar per il Miglior Film e la cui sceneggiatura si basa interamente sulle vicissitudini del regista in Vietnam: "Ripetere un fallimento è follia e nessun esempio lo testimonia più delle sei guerre in Vietnam combattute dagli Stati Uniti".

Foto: © Gianfranco Bernardo