Marateale 2025, Michael Gracey girerà un biopic su Luciano Pavarotti

Al Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata, Michael Gracey ha rivelato che il suo prossimo film sarà un biopic sulla figura di Luciano Pavarotti.

Michael Gracey è stato ospite di una Masterclass nel corso della 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata. Dopo aver raccontato gli inizi della sua carriera e da dove è nata la decisione di rappresentare Robbie Williams come una scimmia in Better Man, il suo ultimo film, ha rivelato che ha intenzione di girare un biopic sulla vita di Luciano Pavarotti.

Marateale 2025, Michael Gracey racconta gli inizi della sua carriera: dall'amore per E.T a Better Man

Michael Gracey si è raccontato al pubblico del Marateale 2025: la scintilla che lo ha spinto a intraprendere una carriera nel cinema è stata, da una parte, il lavoro da fotografo di suo padre, ma anche la visione di E.T - L'extraterrestre. Non ha mai frequentato una scuola di cinema, ma amando molto l'animazione ha collaborato con Animal Logic, lo studio di animazione ed effetti visivi dietro Happy Feet e Lego Movie (tra il 1994 e il 1996).

Nel 2017 ha esordito come regista con The Greatest Showman, mentre di recente ha diretto Better Man, il film che racconta la storia di Robbie Williams, nel quale il cantante ha le fattezze di una scimmia. Una scelta che è dipesa dal desiderio di mostrare le insicurezze dell'artista e la sua visione di sé stesso: "Quando giri un film, vorresti raccontare la storia in maniera creativa e diversa. Quando io e Robbie abbiamo parlato, ho notato in che modo lui si vedeva e ho deciso di rappresentarlo in questo modo". Se certamente non sappiamo cosa significa esibirsi davanti a tante persone, ha proseguito Gracey, sappiamo però cosa proviamo quando guardiamo allo specchio e c'è qualcosa che non ci piace del nostro riflesso.

La scelta di rendere Robbie Williams con le fattezze di una scimmia non è stata una scelta vincente, a livello di marketing, è intervenuto a spiegare Tarak Ben Ammar, produttore e amico di Michael Gracey: "Chi ha visto il film lo raccomanda, io stesso l'ho visto tre volte, ho portato mia moglie e la mia famiglia. Ma forse avremmo dovuto pubblicizzarlo nascondendo questo dettaglio, così il pubblico avrebbe avuto la sorpresa in sala".

Nonostante stia vivendo il suo sogno, Michael Gracey ha anche sottolineato le difficoltà incontrate e ai giovani studenti riuniti alla Masterclass ha ricordato che non importa quante persone possano sostenerti "a crederci più di tutti dovete essere voi, perché se smettete di credere nei sogni, i vostri sogni finiscono".

Michael Gracey pronto a girare un biopic sulla vita di Luciano Pavarotti

Nel corso della Masterclass alla 17esima edizione del Marateale 2025 - Premio Internazionale Basilicata, Michael Gracey ha rivelato che il suo prossimo progetto sarà un biopic sulla figura di Luciano Pavarotti. Definito un bioplay da Tarak Ben Ammar, il regista ha spiegato come è giunto a voler realizzare questo progetto: "La persona che aveva i diritti per raccontare la storia di Pavarotti ha visto The Greatest Showman e mi ha chiamato".

Gracey si è recato a Bologna per incontrare la famiglia e gli amici del tenore, perché desiderava trovare la chiave giusta per raccontare la vita e la carriera di Pavarotti: "Sono andato diverse volte a Bologna, senza avere una visione chiara, ma dopo aver incontrato la famiglia e gli amici di Pavarotti, credo di aver trovato una chiave di lettura unica e profonda"

La sua idea ha convinto anche la famiglia di Pavarotti, inizialmente molto reticente, che ha così acconsentito affinché il progetto procedesse: "Convincere la grande famiglia Pavarotti non è stato facile. La sua seconda moglie Nicoletta Mantovani, la figlia Alice, la prima moglie Adua Veroni e le sue tre figlie sono state inizialmente diffidenti. Ma ora il progetto è avviato ed è una sfida che mi piace molto".

