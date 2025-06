Marateale 2025: presentata la 17ª edizione, con Irene Maiorino madrina, Rocco Papaleo Padrino e I Cesaroni

News Cinema

Si svolgerà dal 22 al 26 luglio a Maratea la diciassettesima edizione di Marateale - Premio Internazionale Basilicata. Molti gli ospiti attesi, fra cui Janet Yang, attuale Presidente dell’Academy, e Rupert Everett. Irene Maiorino è la madrina, Rocco Papaleo il padrino.

È stata presentata oggi la XVII edizione di Marateale - Premio Internazionale Basilicata, che si svolgerà dal 22 al 26 luglio nella splendida cornice del Teatro sul Mare dell'Hotel Santavenere, a Maratea. La conferenza stampa si è svolta a bordo di un Frecciarossa, in viaggio tra Roma e Maratea, a conferma della solida collaborazione tra il festival e il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Durante il tragitto, il Direttore del festival Nicola Timpone ha annunciato gli ospiti della manifestazione cinematografica, di cui sarà madrina Irene Maiorino, che nella stagione conclusiva de L'Amica Geniale ha interpretato Lila adulta. Al suo fianco ci sarà, in veste di padrino, Rocco Papaleo, originario della Basilicata e reduce dal successo strepitoso di FolleMente, di cui è uno dei protagonisti. A loro si andranno ad aggiungere: Rupert Everett, Monica Guerritore, Carlo Verdone, Claudia Gerini, Micaela Ramazzotti, Giovanni Esposito, Federico Moccia, Giampaolo Morelli, Neri Marcorè, Paolo Ruffini, Celeste Dalla Porta, Giuseppe Maggio, la produttrice Michela Scolari. C'è grande attesa infine per l'arrivo di Janet Yang, attuale presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

L'edizione 2025 di Marateale avrà una pre-apertura, il 21 luglio, dedicata al NUOVOIMAIE.

Un premio speciale sarà consegnato ad Ali Jaber, Direttore di MBC Group, il principale network televisivo dell'area araba.

Atteso con trepidazione, inoltre, è il cast della serie Rai Imma Tataranni. Ci saranno Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e il regista Francesco Amato.

Come già vi abbiamo annunciato, un evento speciale sarà dedicato alla fiction I Cesaroni - Il Ritorno, con la proiezione di un contenuto della nuova stagione alla presenza di alcuni interpreti.

Anche quest'anno un’attenzione particolare sarà riservata anche al progetto Young Blood, che torna a Marateale dopo il successo delle precedenti edizioni. Voluto da Daniele Orazi, Gianluca Giannelli e Fabia Bettini, è un format culturale di riferimento per la promozione di giovani attori, attrici, autori e professionisti del cinema under 30.

Tra le sezioni più importanti del festival del festival ci saranno il Green Award, Marateale in Short e Marateale in School. Le opere selezionate arrivano da decine di Paesi, confermando la natura internazionale della manifestazione.

Quest'anno, infine, il festival si estenderà all'intero territorio, abbracciando la costa e le aree interne della Basilicata.