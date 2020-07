Mandibules: il folle teaser del film di Quentin Duepieux che sarà al Festival di Venezia 2020

News Cinema

Una mosca gigante beve da una piscina nel nuovo, grottesco e surreale film dell'artista un tempo noto come Mr. Oizo, che sarà presentato Fuori Concorso alla Mostra del Cinema.

C'è una mosca gigante che beve da una piscina nel primo, folle teaser trailer di Mandibules, il nuovo film di Quentin Dupieux che è stato annunciato ieri fuori concorso al Festival di Veneza 2020.

Questa la striminzita sinossi diffusa del film di Mandibules, definito da Alberto Barbera "grottesco e surreale":

Jean-Gab e Manu, due amici sempliciotti, trovano una mosca gigante nel bagagliaio di un'auto, e decidono di addestrarla per cercare di guadagnare dei soldi grazie a lei.

Mandibules: il teaser trailer del film di Quentin Dupieux

Madibules, che vede protagonista un duo comico francese composto da Gregoire Ludig e David Marsais (noti in patria come Palmashow), e interpretato anche da Adèle Exarchopoulos, Anaïs Demoustier, India Hair, Roméo Elvis e Coralie Russier, è l'ottavo film di Dupieux, noto anche come Mr. Oizo nella sua attività di musicista elettronico. Dupieux si era fatto un nome come regista nel 2010, quando presentò alla Settimana della Critica di Cannes il suo Rubber, storia surreale di uno pneumatico assassino, ed ha poi proseguito la sua carriera con film sempre originalissimi come Wrong, Wrong Cops e il recente Doppia pelle, film d'apertura della Quinzaine dello scorso anno.

