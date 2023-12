Maleficent 3 è in lavorazione: torna anche Angelina Jolie

News Cinema

Angelina Jolie ha confermato che il terzo film su Maleficent è in lavorazione: l'attrice ha garantito la sua partecipazione al progetto.

La signora del male è pronta a tornare in scena. Angelina Jolie non solo ha garantito che il terzo film su Maleficent è in lavorazione, ma ha precisato anche il suo coinvolgimento nel progetto per cui riprenderà il ruolo di Malefica. Una notizia che i fan attendevano da anni e che sta finalmente prendendo forma ad Hollywood. Intervistata da WSJ Magazine, l’attrice ha riacceso la speranza e i fan hanno prontamente manifestato la propria felicità inondando X (precedente Twitter) con commenti gioiosi.



Maleficent: Il trailer ufficiale italiano - HD

Maleficent 3, Angelina Jolie conferma il suo ritorno: il film è in lavorazione

La storia di Malefica, uno dei più amati villain Disney, è diventata realtà nel 2014 con un primo film che ha visto Angelina Jolie interpretare la signora del male. Il personaggio è tratto da La bella addormentata nel bosco ma, con l’interpretazione della Jolie, scopriamo che Malefica così cattiva non è. Il film, infatti, ripercorre le origini del personaggio mostrando la sua vita da fata in un regno pacifico nella brughiera insieme ad altre creature fantastiche. Ma a causa degli umani e dell’amore provato per Stefano la sua vita cambia per sempre. Sarà proprio quest’ultimo a tradirla nel profondo, approfittandosi dei sentimenti di Malefica nei suoi confronti quando il conflitto tra il popolo della brughiera e gli esseri umani diventerà più acceso. E, per provare la sua lealtà al Re, Stefano priverà Malefica delle sue preziose ali. Ferita ed umiliata, Malefica si trasformerà in tutto e per tutto nella strega e regina della brughiera, che brama vendetta e vuole punire duramente Stefano e gli umani per il loro atteggiamento. Peccato che l’arrivo di una dolce fanciulla di nome Aurora metta in crisi il suo piano. Angelina Jolie, che figura anche come produttrice esecutiva, ha ripreso il ruolo di Malefica anche nel sequel Maleficent – Signora del Male uscito nel 2019.