Makoto Shinkai, il trailer del nuovo anime dell'autore di Your Name

Dopo gli ultimi Your Name e Weathering With You, il maestro dell'anime Makoto Shinkai sta tornando con Suzume no Tojimari: ecco il teaser trailer senza dialoghi ma suggestivo...

A poche settimane di distanza dall'uscita di Belle di Mamoru Hosoda, il cinema sta per ospitare un altro maestro dell'anime, quel Makoto Shinkai che manca dal grande schermo dal Weathering With You di tre anni fa, e che conquistò il pubblico italiano con Your Name. Possiamo mostrarvi il teaser trailer originale (ma senza dialoghi) di Suzume no Tojimari (letteralmente "le serrature di Suzume"). Il film uscirà in Giappone nel novembre 2022.





Suzume no Tojimari, il nuovo anime di Makoto Shinkai

Suzume no Tojimari è scritto e diretto da Makoto Shinkai, regista di Weathering With You e Your Name, e racconta della diciassette Suzume. Nella tranquilla cittadina di Kyushu incontra un giovane uomo che le dice semplicemente: "Sto cercando una porta". Poco dopo Suzume la trova sul serio, sola, in mezzo ad alcune rovine: quando però proverà ad agire sulla maniglia, innesterà una magica reazione a catena che forse lei sola potrà potrà arginare.

Una storia surreale, non a caso accompagnata da un teaser particolarmente criptico, senza dialoghi, retto solo da immagini, musica e suoni. Shinkai nel comunicato stampa costruisce un ragionamento sui temi evocati dalle sue visioni:

Dobbiamo pensare a come chiudere le tante porte che lasciamo aperte. Ho messo questa responsabilità sulle spalle di Suzume, mentre attraversa il Giappone chiudendo diverse porte. Spero sinceramente che questo film lasci il pubblico sorridente ed entusiasta, mentre esce dal cinema.