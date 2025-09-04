Magic, Lionsgate al lavoro su un remake dell'horror con Anthony Hopkins: produce Sam Raimi

TGCom24
Maria Castaldo

Lionsgate ha coinvolto Sam Raimi in veste di produttore per il remake dell'horror del 1978 con protagonista Anthony Hopkins Magic. Scopriamo insieme i dettagli sul film.

Lionsgate è intenzionata a scatenare il terrore nel suo pubblico, proponendo il remake di Magic, horror del 1978 diretto da Richard Attenborough e con protagonista Anthony Hopkins nel ruolo di Corky, ventriloquio schizofrenico accompagnato dal suo pupazzo Forca. A produrre il remake è stato chiamato Sam Raimi, che ha una certa esperienza con il genere.

Magic, Lionsgate e Sam Raimi al lavoro sul remake del film con Anthony Hopkins

Come riporta in anteprima The Hollywood Reporter, Lionsgate e Sam Raimi (già dietro La Casa) in collaborazione con Roy Lee, produttore di Weapons, hanno deciso di riportare al cinema in una nuova veste il film Magic. La sceneggiatura è stata affidata a Mark Swift e Damian Shannon, anche loro nomi legati al genere horror per aver scritto Freddy vs. Jason, remake di Venerdì 13.

La trama del film originale ruotava intorno al successo crescente che il ventriloquo Corky (Hopkins) riscuoteva grazie al suo pupazzo Forca: raggiunto da un'importante emittente tv che desiderava proporgli un contratto, Corky atterrito fugge da New York e si ritrova sui monti Catskill, luoghi della sua infanzia. Lì, ritrova l'amore di gioventù Pegg Ann Snow (Ann-Margret), con cui intreccia una relazione clandestina. Ma la sua schizofrenia è sempre più fuori controllo e lo porta a identificarsi con Forca, generando un'efferata serie di omicidi...

Oltre a Hopkins, nel cast figuravano anche Burgess Meredith ed Ed Lauter, nel ruolo di Duke, marito di Peggy Ann. La sceneggiatura del film del 1978 recava la firma di William Goldman, anche autore del romanzo da cui è tratto il film. All'epoca della sua uscita al cinema Magic suscitò molto scalpore, anche a causa di uno spot in tv che ne anticipò le atmosfere macabre. Lionsgate era interessata da tempo al progetto di un remake di Magic e insieme a Chris Hammond e Tim Sullivan, che hanno sostenuto il film sin nelle sue fasi iniziali, ha rintracciato i detentori dei diritti del film del 1978 e ha chiesto loro di poter portare avanti il remake. Al momento, non ci sono notizie relative al nuovo cast del film o al regista scelto per dirigere la pellicola.

