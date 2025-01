Magazine Dreams, il ritorno di Jonathan Majors nel trailer del film apprezzato al Sundance

News Cinema

Le vicissitudini giudiziarie di Jonathan Majors lo hanno espulso dalla Hollywood delle major, ma sembra che l'attore abbia dato tutto se stesso nell'apprezzato dramma indie Magazine Dreams. Ecco il trailer.

Jonathan Majors riuscirà a ricominciare da Magazine Dreams, il film drammatico indipendente del quale è stato appena diffuso il trailer ufficiale? L'attore, in origine villain Kang nelle nuove fasi del Marvel Cinematic Universe, è stato radiato da Hollywood dopo le amare vicende giudiziarie che l'hanno visto condannato. Il lungometraggio di Elijah Bynum è però un'opera diversa, passata dal Sundance e che ora ha finalmente trovato una distribuzione americana, dopo che la Searchlight aveva rinunciato a distribuirla. Ecco le immagini.





Magazine Dreams, la trama del ritorno di Jonathan Majors

Magazine Dreams, scritto e diretto da Elijah Bynum, racconta di Killian Maddox, un aspirante bodybuilder disposto a tutto per guadagnare la fama che sogna, la possibilità di uscire dall'anonimato della sua vita. Le conseguenze del suo desiderio disperato saranno tragiche, sul piano fisico ed emotivo, in un percorso ossessivo e autodistruttivo. Jonathan Majors aveva dato tutto se stesso per girare questo piccolo film, che dopo il passaggio al Sundance nel gennaio 2023 era stato raccolto dalla Searchlight Pictures (costola ex-Fox ora di proprietà Disney), per una distribuzione nel dicembre di quell'anno. Quando però Majors si è trovato condannato in via definitiva per violenze a fine 2023, dopo che lo scandalo era scoppiato a marzo, non solo il suo ruolo di Kang nel Marvel Cinematic Universe è stato di fatto cancellato, ma ne ha risentito anche Magazine Dreams, scaricato dalla Searchlight. Dopo una lunga ricerca, la produzione è riuscita a trovare un nuovo partner distributivo, la Briarcliff Entertainment, che porterà il lungometraggio nelle sale americane il 21 marzo. La sentenza per Majors è nel frattempo arrivata nell'aprile 2024: 52 settimane di un programma obbligatorio riservato ai condannati per violenza domestica. Ripartirà comunque al cinema tra gli interpreti di Merciless, esordio alla regia di Martin Villeneuve, fratello di Denis. Leggi anche Avengers: The Kang Dynasty, quale sarebbe stata la trama con Jonathan Majors