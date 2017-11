M2 Pictures: i film 2018 all’insegna della varietà

Non è un momento facile questo per le medie e piccole distribuzioni, perché la gente non va abbastanza al cinema e la concorrenza è spietata, soprattutto quando arrivano in sala i grandi blockbuster. A suggerire la ricetta per un miglioramento è Giusy Santoro di M2 Pictures, che abbiamo incontrato in occasione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. La distribuzione di cui è il direttore marketing propone, per il 2018, un listino all’insegna della varietà: il documentario Le meraviglie del mare, Escape Plan 2 (con Sylvester Stallone), il thriller Nomis e L'ultima discesa, nel quale Josh Hartnett fa la parte del campione olimpico di hockey Eric LeMarque.