M. Night Shyamalan: "Non vedete Bussano alla porta sull'iPad"

Il regista M. Night Shyamalan chiede al pubblico di non guardare Bussano alla porta su iPad o altri device, ma solo al cinema. E ci spiega perché.

Arriva al cinema il 2 febbraio il nuovo, misterioso film di M. Night Shyamalan, Bussano alla Porta e il regista chiede ai fan un piccolo favore, ovvero di recarsi in sala e di non guardare il film sul piccolo schermo di un iPad, di un pc o peggio ancora. Quindi, se pensavate di vederlo quando sarà disponibile in streaming su qualche sito, sappiate che il buon Shyamalan non ne sarà contento e stando a quanto dice potrebbe avere ragione da vendere.

Perché Bussano alla Porta va visto al cinema: ce lo dice Shyamalan

Ci sono film (tutti?), ovviamente, che visti su un piccolo schermo, per quanto ad alta definizione, perdono di senso, ma soprattutto è la visione casalinga che penalizza l'attenzione che alcune storie richiedono. In un'intervista con SFX, M. Night Shyamalan, che di recente è stato a Roma a presentare il film alla stampa e al pubblico, ha parlato del problema a proposito del suo Bussano alla Porta, che arriverà appunto al cinema il 2 febbraio in Italia e il 3 febbraio in America. "Vorrei che Bussano alla porta fosse visto su un iPad mentre vai sul tapis roulant (un'abitudine che hanno molti, a quanto pare) "No", si è chiesto e risposto il regista, per poi aggiungere: "Voglio essere estremamente chiaro; il pubblico muore dalla voglia di andare al cinema per vedere dei bei film... è tutto lì. Se oggi uscisse Mamma ho perso l'aereo, sarebbe sempre un enorme successo. Lo stesso se uscisse oggi Ritorno al futuro".

Questo non significa che Shyamalan stia paragonando il proprio film, relativamente piccolo rispetto a quelli, ai blockbuster che ha citato, ma giustamente mette in primo piano l'esperienza del cinema al cinema: "Non c'è niente di simile, un gruppo di 500 estranei che si ritrovano per vedere una storia insieme, non facendo altre cose contemporaneamente ma impegnandosi. E' un'esperienza molto più profonda". In fondo, se ci pensiamo bene, quante volte abbiamo visto un film a casa per poi pensare che sarebbe stato sicuramente meglio vederlo al cinema? Dunque Bussano alla porta vi aspetta dopo domani in sala per rivivere questa esperienza collettiva.