M. Night Shyamalan: "Con Old porto la claustrofobia in spiaggia", video intervista esclusiva al regista

In una video intervista, M. Night Shyamalan spiega cosa l'abbia attratto della storia di del suo ultimo film intitolato Old.

Con una carriera da autore cinematografico in cui ha toccato in alcuni casi picchi altissimi e in altri fondi piuttosto bassi, M. Night Shyamalan rimane un filmmaker in grado di suscitare enorme interesse intorno ad ogni suo lavoro. L'ultimo in ordine cronologico, attualmente nei cinema italiani, è Old. Ispirato alla graphic novel francese intitolata Château de Sable (Castello di sabbia), il thriller racconta la storia di un gruppo di persone che per motivi diversi si trova su una spiaggia idilliaca, quando il cadavere di una donna si avvicina a riva galleggiando. In quel luogo in apparenza meraviglioso c'è qualcosa di sinistro, perché sembra che tutti stiano invecchiando precocemente.

Tra i protagonisti del film figurano Gael Garcìa Bernal, Thomasin McKenzie, Rufus Sewell a Eliza Scanlen, ma ciò che vogliamo mettere in risalto oggi proviene dallo stesso regista. Quali elementi di questa storia lo hanno attratto? Quali difficoltà ha incontrato, Quali risvolti filosofici nasconde il racconto? Non tutte le risposte possono essere date per salvaguardare la visione del film, ma qui sotto abbiamo una video intervista esclusiva in cui M. Night Shyamalan ci offre il suo punto di vista senza addentrarsi in pericolosi spoiler. Più in basso il trailer di Old.



Old: Intervista Esclusiva M. Night Shyamalan - HD

