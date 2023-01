M. Night Shyamalan a Roma per Bussano alla porta: "Solo i film con luce e oscurità instaurano un rapporto col pubblico"

News Cinema

Arriva al cinema il 2 febbraio Knock at the Cabin, in italiano Bussano alla porta, diretto da M. Night Shyamalan che è di passaggio in Italia per la promozione del film.

Si ambienta in una baita isolata nel bosco il nuovo film di M. Night Shyamalan, in originale Knock at the Cabin, in italiano Bussano alla porta.

Il regista si porta sulle spalle l'orgoglio e il peso di aver diretto a 29 anni quel capolavoro de Il sesto senso, suo terzo film uscito al cinema nel 1999. Con Unbreakable del 2000 è riuscito a mantenere altissimo il livello artistico, dimostrando con autorialità di saper gestire estetica, narrazione e significati profondi di una storia che trattava in modo originale il tema dei supereroi, ben prima dell'esplosione del genere. Dopo i risultati altalenanti degli anni successivi, Shyamalan ha ritrovato se stesso e il rapporto con il suo pubblico nel 2015 grazie all'horror The Visit, a cui sono seguiti Split, Glass, Old e l'eccezionale serie Servant, di cui è arrivata da poco la quarta e ultima stagione su Apple TV+.

Il regista, nato in India e cresciuto a Filadelfia, Pennsylvania, è in transito in Italia per la promozione del suo nuovo thriller, una storia in cui inquietudine e suspense tengono banco. Proprio come ci si aspetterebbe da lui.

Bussano alla porta, dal 2 febbraio al cinema, racconta di una ragazzina in vacanza in una casa nel bosco insieme ai suoi due papà. Quattro sconosciuti, con armi rudimentali in mano, si presentano alla loro baita dicendo cose apparentemente fuori di senno. Dopo essere entrati con la forza, chiedono alla famiglia di compiere una scelta tragica e impensabile, in quanto secondo loro è l'unico modo per evitare un imminente apocalisse. Del cast fanno parte Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldrige e Rupert Grint.

Shyamalan: "La premessa di Bussano alla porta è molto evocativa"

Nella serata di sabato 21 gennaio M. Night Shyamalan ha incontrato il pubblico all'anteprima del film, organizzata al Cinema Troisi di Roma (la foto in alto lo ritrae in uno dei locali della struttura), mentre la mattina di domenica 22 è stata dedicata all'incontro con i giornalisti. "Le mie figlie sono adulte e stanno per lasciare casa e questo film rappresenta le paure del mondo, quando qualcuno bussa alla porta" spiega il regista in conferenza stampa toccando direttamente la metafora del film. Bussano alla porta in realtà va molto oltre nella storia che racconta, con riferimenti biblici applicati alle idiosincrasie dei tempi moderni, di cui non è bene scriverne ora per preservare il piacere della visione di chi desidera arrivarci il più all'oscuro possibile.

"Sono affasciato dalla mitologia religiosa e mi domando come si potrebbe manifestare oggi, se fosse reale, soprattutto quando realizzi che le figure bibliche sono persone comuni" racconta Shyamalan, specificando quanto sia importante ed entusiasmante per lui "scrivere ed esplorare l’arco narrativo di persone che fino a un certo momento si sentivano insignificanti e poi arriva una missione, qualcosa che dia significato a ciò che devono fare". Infatti Bussano alla porta è un film sul tema della scelta, un confronto tra personaggi che una scelta l'hanno già fatta e altri che la devono fare.