Luther - Verso l'inferno, per Andy Serkis il copione è uno dei più cupi che abbia mai letto

Andy Serkis, nel cast del film Luther - Verso l'inferno su Netflix, è rimasto sconvolto dalla cupezza della sceneggiatura... e ha quasi considerato di lasciar perdere!

Sappiamo che Luther: Verso l'inferno (The Fallen Sun) è il titolo del film tratto dalla popolare serie Netflix interpretata da Idris Elba: il lungometraggio di Jaime Payne, naturalmente scritto da Neil Cross, sarà sulla piattaforma a marzo. Coinvolge nel cast tra gli altri Andy Serkis, Cynthia Erivo e Dermot Crowley, e proprio Serkis, del quale è stata diffusa da poco la foto che vedete sopra, ha spiegato a Total Film che effetto gli abbia fatto la sceneggiatura. Leggi anche Luther, Idris Elba: "Una nuova fase dell'esperienza Luther"

Luther: Verso l'inferno, il trauma di Andy Serkis davanti alla sceneggiatura

Andy Serkis in Luther: Verso l'inferno interpreta il cattivo della storia, un serial killer milionario che ricatta con la tecnologia i suoi nemici e costringe le persone a fare quello che vuole. Un formidabile avversario per il Luther di Idris Elba, che troviamo in carcere, in una storia successiva alla fine della quinta stagione: ha fallito nel suo tentativo di fermare il cybercriminale, e ora non può fare altro che evadere per cercare di portare a termine il lavoro, con qualsiasi mezzo, lecito e meno lecito. Temi forti e un'oscurità esasperata, secondo quanto ha confessato Andy Serkis, disorientato dalla lettura della sceneggiatura:

Quando ho letto la prima volta il copione, ho quasi voluto gettarlo nel cestino e farmi una doccia. Non credo di essermi mai imbattuto in nulla di così cupo da tanto tempo. E ho pensato: "Davvero, in questo momento della storia del mondo e della mia vita, voglio precipitare in questo abisso nel quale è così difficile trovare dell'umanità"?

A parte l'impegno in Luther: Verso l'inferno, Serkis è apparso di recente nei panni di Kino Loy in Andor, e in quelli di Alfred in The Batman. Dietro alla macchina da presa si è invece occupato di Venom - La furia di Carnage.