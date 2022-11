Luther, Idris Elba le prime foto del film Netflix: "Una nuova fase dell'esperienza Luther"

News Cinema

Nelle prime due immagini diffuse del film con Idris Elba tratto dalle serie Luther di Netflix, il detective londinese sembra impegnato altrove... e Idris conferma.

I fan della serie Luther con Idris Elba sono molto curiosi di sapere qualcosa del film che ne è stato tratto, prossimamente su Netflix: Idris Elba ne ha parlato con Empire, e a cavallo delle sue dichiarazioni la piattaforma ha diffuso le prime foto tratte dal lungometraggio. Mostrano un detective forse fuori dalla sua comfort zone di Londra...





Luther, il film: Idris Elba nelle prime foto allarga il respiro della serie

Dopo la quinta stagione del 2019, arrivata peraltro ben dopo la precedente, la serie Luther con Idris Elba si è fermata, ma forse solo per ricaricare le batterie: perché nel marzo 2023 tutti i fan delle avventure del detective londinese, partite nell'ormai lontano 2010, potranno ritrovare il loro beniamino nel film di Luther, del quale vediamo le prime due foto ufficiali. Diretto da Jamie Payne, che si è già occupato della quinta stagione, e come sempre scritto da Neil Cross, il lungometraggio vede nel cast anche Cynthia Erivo e Andy Serkis, e sembra portare il capo ispettore in contesti diversi. In una foto si muove tra le nevi (!), in un'altra sembra aggirarsi in corridoi sotterranei (di una metropolitana?). Ma il contesto è davvero del tutto diverso? Risponde Idris Elba a Empire:

Abbiamo avuto il tempo per ampilare il respiro, per dare a Neil una "Lutherland" più ampia in cui giocare, per quanto riguarda il paesaggio, dove Luther può andare. Usciamo un po' dalle luride strade di Londra, ed è fantastico. È come entrare in una fase differente dell'esperienza Luther. [...] È molto pericoloso espandersi dagli episodi al film, con più soldi, per poi magari cambiare le caratteristiche della serie. Volevo assicurarmi che, anche se avevamo un budget più grosso, non distorcessimo troppo i parametri della Lutherland. Ampliamo l'azione, la posta in gioco. Ma quei momenti stile "uomo sotto il letto" non costano tanto e sono rimasti intatti.