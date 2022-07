Luck, il trailer italiano del cartoon prodotto da John Lasseter dopo la Pixar

News Cinema

La Skydance Animation, gestita da John Lasseter dopo la Pixar, presenta Luck, il suo primo lungometraggio animato, in arrivo su Apple TV+ il 5 agosto. Ecco il trailer completo in italiano!

Arriverà su Apple TV+ il 5 agosto Luck, opera prima della Skydance Animation gestita da John Lasseter, che lasciò la Pixar nel 2017: riceviamo oggi il trailer in italiano completo di questo lungometraggio animato diretto da Peggy Holmes, con voci originali prestigiose come quelle di Simon Pegg e Jane Fonda. Guardiamo un assaggio delle avventure di questa sfortunata protagonista, Sam Greenfield.



Luck: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Luck, la trama e la squadra del primo film animato Skydance

La protagonista di Luck è Sam Greenfield, una ragazza specializzata in una sola cosa: la sfortuna. Quando la sorte sembra inaspettatamente arriderle grazie a una magia, Sam scopre che esiste una vera e propria Terra della Fortuna, dove la nostra eroina decide subito di infiltrarsi per assicurarsi un po' di buona sorte anche per il suo migliore amico. Non è una saggia scelta, come cerca di spiegarle il gatto Bob, perché ogni eventuale guaio combinato nella Terra della Fortuna potrebbe avere ripercussioni irreversibili sul destino di tutti gli abitanti della Terra. E naturalmente i guai non si fanno attendere.

John Lasseter è tra i coproduttori di Luck, affidato alla regia della Peggy Holmes che alla Disney aveva già diretto La sirenetta - Quando tutto ebbe inizio, Trilli e il segreto delle ali e Trilli e la nave pirata. La sceneggiatura è a cura di Kiel Murray e di Jonathan Aibel & Glenn Berger, in passato molto attivi in casa DreamWorks. Le animazioni sono realizzate dagli spagnoli Ilion Animation Studios, la squadra di Planet 51 e Wonder Park.