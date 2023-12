Lucca Mortis, Dustin Hoffman e Helen Hunt nel prossimo film di Peter Greenway

News Cinema

Peter Greenway è il regista di Lucca Mortis, dramma con protagonisti Dustin Hoffman e Helen Hunt. Scopriamone insieme trama e data d'uscita!

Il prossimo film del regista Peter Greenway ha già trovato i suoi protagonisti: si tratta dei premi Oscar Dustin Hoffman ed Helen Hunt, che saranno i volti principali di Lucca Mortis, nuova pellicola drammatica del regista inglese.

L'81enne regista britannico - conosciuto per I misteri del giardino di Compton House, Lo zoo di Venere e Il ventre dell'architetto - torna dietro la macchina da presa dopo 8 anni per raccontare la storia di uno scrittore di New York, interpretato da Dustin Hoffman, che nel 2001, in seguito all'attacco alle Torri Gemelle, decide di prendersi un anno sabbatico e visitare la città toscana di Lucca, in cerca delle sue origini italiane.

Il titolo della pellicola, Lucca Mortis, crea un parallelismo tra le Torri Gemelle e le Torri di Lucca, secondo quanto rivelato dal sito della Toscana Film Commission. Helen Hunt dovrebbe interpretare la moglie del protagonista, ma ulteriori dettagli sul suo ruolo non sono stati annunciati. Le riprese del film sono iniziate lo scorso mese proprio nella città di Lucca, conosciuta per la sua ambientazione medievale e si svolgeranno tra i luoghi più iconici della città, che torna a trasformarsi in un set a cielo aperto, come Piazza San Michele, le Mura di Lucca, la Torre Guinigi, Piazza San Frediano e molti altri.

Secondo la direttrice di Toscana Film Commission, Stefania Ippoliti, Dustin Hoffman arriverà in città dopo le festività natalizie e per il film di Greenway sono stati ingaggiate più di 500 comparse locali. Tra i volti italiani che faranno parte del cast del film ci saranno Alessandro Gassman, Elena Sofia Ricci, Luca Barbareschi e Neri Marcoré. Sulla grande opportunità che Lucca Mortis e la presenza di questo cast importante genererà per la città è intervenuto il sindaco Mario Pardini, che ha dichiarato:

"Lucca si prepara ad accogliere quella che sarà un'incredibile opportunità in termini di visibilità per la città."

Al momento, nessuna data d'uscita è stata annunciata, perciò, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.