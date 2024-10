Luca Guadagnino rifà anche American Psycho: dirigerà un nuovo adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis

News Cinema

Il prolifico regista romano Luca Guadagnino, dopo Suspiria, è nelle trattative finali per dirigere un nuovo adattamento di American Psycho di Bret Easton Ellis.

Instancabile Guadagnino! Dopo Challengers e Queer, adattamento del libro di William S. Burroughs, in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia ma ancora inedito al cinema, Luca Guadagnino ha già in cantiere un altro prestigioso progetto a Hollywood, un nuovo adattamento del controverso romanzo di Bret Easton Ellis, American Psycho, già portato sul grande schermo nel 2000 da Mary Harron con una memorabile performance di Christian Bale, nel ruolo dello yuppie e sadico serial killer Patrick Bateman. Vediamo i dettagli.

American Psycho: Luca Guadagnino scelto per il nuovo adattamento

Il nuovo adattamento del romanzo più discusso di Bret Easton Ellis, American Psycho, sarà marchiato Lionsgate, scritto da Scott Z. Burns, prodotto da Frenesy Film e avrà come produttore esecutivo Sam Pressman, il figlio di Edward R. Pressman, che aveva prodotto il film di Mary Harron. Dalla sua data di pubblicazione, nel 1991, il romanzo di Ellis non ha smesso di far discutere, tra lettori che l'hanno abbandonato perché disgustata dalla minuziosa descrizione delle torture a cui Bateman sottopone le sue vittime, e altri che lo hanno adorato perché chiara metafora di una certa insospettabile e feroce classe sociale. In ogni caso, è un romanzo che ha segnato la storia del costume. Non sappiamo che tipo di approccio al materiale sceglierà Guadagnino, ma alla Lionsgate sono entusiasti. Nelle parole del presidente Adam Fogelson: "Luca è un artista geniale ed è il visionario perfetto per creare una interpretazione totalmente nuova e diversa di questo potente classico". Aspettiamo ulteriori notizie in merito, magari da parte del diretto interessato.