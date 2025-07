Luca Guadagnino inizia a girare il suo nuovo film a breve: si tratta di Artificial?

News Cinema

Quegli occhi di lince di World of Reel hanno intercettato un annuncio della Torino Film Commission di ricerca comparse per le imminenti riprese del nuovo film di Luca Guadagnino. Potrebbe trattarsi del film con Andrew Garfield sull'intelligenza artificiale.

Abbiamo ormai perso il conto di tutti i progetti di - o attribuiti a - Luca Guadagnino. Ma qualcosa bolle in pentola, e a breve Se ne sono accorti quei volponi di World of Reel che avevano notato l'annuncio della Torino Film Commission per la ricerca di comparse, che vi riportiamo più sotto. A questo punto resta la curiosità di sapere di quale film si tratta, forse di Artificial, il film sul fondatore di OpenAI Sam Altman?

Gli indizi sul nuovo film di Luca Guadagnino

Questo l'annuncio sul sito della Torino Film Commission:

Per la realizzazione di un importante film internazionale, per la regia di Luca Guadagnino, la produzione è alla ricerca di comparse e di figurazioni speciali disponibili in estate. Il film verrà realizzato tra fine luglio, agosto e metà settembre 2025 in Piemonte. Si cercano: - donne e uomini maggiorenni di età compresa fra i 18 e i 70 anni, disponibili a lavorare nel periodo indicato. NON E’ RICHIESTA LA DISPONIBILITA’ PER TUTTI E 3 I MESI, ma saranno una o più giornate all’interno del periodo In particolare si cercano: - uomini e donne maggiorenni, residenti in Nord Italia, di provenienza extra UE con regolare permesso di soggiorno, in particolare: Cina / Taiwan / Filippine /Giappone/ Corea/ Thailandia / Vietnam /Mongolia/ India/ Pakistan/ Nepal/ Bangladesh; - uomini e donne maggiorenni, residenti in Piemonte, che abbiano caratteristiche fisiche Nord Europee quali: carnagione chiara, capelli biondi/rossi, occhi chiari; - uomini e donne maggiorenni americani (USA) residenti in Italia o in Europa, di età compresa fra i 18 e 35 anni con cittadinanza americana e passaporto valido, disponibili nel periodo indicato. In particolare volti internazionali quali Americani-Asiatici, Americani-Indiani, Nord Americani (barba e capelli di colore rosso e biondo); - uomini e donne maggiorenni residenti in Piemonte; - uomini e donne maggiorenni, residenti in Piemonte, che lavorano nell'ambito informatico e/o appassionati di tecnologia e di gaming. Non è richiesta esperienza pregressa nella recitazione. Il lavoro sarà regolarmente retribuito.

A questo punto, data le caratteristiche richieste, la deduzione di World of Reel sembra molto plausibile. Artificial si girerebbe in parte in Italia e in parte a San Francisco e nel cast ci sono Andrew Garfield, Melissa Barrera e il candidato all'Oscar Yura Borisov. Le riprese dovrebbero iniziare questo luglio e terminare a settembre. Un altro film potenziale potrebbe essere Separate Rooms con Léa Seydoux, che si girerebbe però in Italia. Aspettiamo l'annuncio ufficiale.

(foto da Wikimedia Commons, Berlinale 2017, di Elena Ringo)